台灣首份地方創生體檢報告出爐 為台灣找解方

台灣地方創生基金會今日舉辦周年成果交流會，現場邀請致力推動地方創生發展之政府、學界、企業、民間代表與地方創生團隊夥伴，同時對外發布「台灣地方創生體檢報告」。這份體檢報告不僅是台灣首份地方創生體檢報告，更是自2019地方創生元年啟動以來，涵蓋面向最廣、集結第一線團隊資料之地方創生調查報告，無論是對政府未來政策發展、了解地創樣貌或是提供地創團隊營運規劃，甚至企業ESG投入策略，都可找到多元解方。

政府自2019年初核定地方創生國家戰略計畫，隨後就遇到百年大疫，以至於地方創生的第二、三年，始終被疫情陰影籠罩，台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，基金會選擇在去年2021年疫情嚴峻之際成立，就是希望與政府資源互補，集結民間關注地方創生的力量，由基金會發起創生平台串聯角色，給予全台各地的創生夥伴團隊支持，協助團隊整合與對接資源。時值基金會成立周年，特別委託遠見天下文化事業群「遠見民意研究調查」進行全台地方創生團隊調查，希望透過第一線數據與資料收集，了解從2019-2021年這三年來，地方創生團隊組織樣貌、遇到的營運困境與疫情挑戰為何，及政府政策契合性等，而體檢的成果，更將成為基金會未來努力的方向。

這份全台首份的地方創生體檢報告，主要從組織樣態、服務內容營收、營運願景、疫情挑戰、政府資源五大內外部面向來進行調查。本次調查發現，超過三分之一的團隊成立時間在5年內，佔受訪團隊的35.1％，成立時間為6～10年，占29.8％，正顯示創生團隊多為新成立組織。值得注意的是，在調查中發現除了青壯人力是創生主力外(創辦人年齡介於30-39歲佔42.5％)，負責人年齡65歲以上者佔24.2%，印證地方創生是「全齡共創」，絕非只是年輕人的事，世代合作更能為地方創生挹注不同的活力。在服務內容上看到團隊「從在地文化找到產業DNA」，團隊提供的產品與服務前三大排名為「觀光旅遊規劃」(68.1%)、「農產品整合行銷」(58.5%)、「環境教育、友善農業」(56.9%)，這些服務內容多與在地對接，顯現獨特在地性，顯示團隊在創造自己產業同時，也朝振興地方產業目標邁進。

面對疫情挑戰，原本憂心各地的地方創生團隊能否挺過風暴？所幸調查發現，雖然近九成團隊營運受到疫情影響，但絕大多數團隊沉著應戰，有85.6％的團隊針對疫情進行營運調整，包括「開創第二商品/服務」 (48.9%)與「導入新數位工具」 (38.3%)，「積極轉型展現在地韌性」，將危機化為轉機。在發展痛點上，人才與資金是關乎企業永續發展的兩大關鍵資源，本次調查在問到營運困境的時候，高達70.7％的團隊直指「團隊人才不足」，人才是推動地方創生所面臨的最大難題。如何留才與吸引人才，也成為團隊營運與政府施策未來重點。