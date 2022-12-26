摩速科技攜手KKCompany 打跨國串流服務商市場

新創Mlytics摩速科技攜手媒體科技集團KKCompany，結合Mlytics 的核心產品，包括多雲解決方案、 跨國融合 CDN（Global Multi-CDN）、即時智慧調度、全球節點部署與即時監測等，深度拓展日中港台星馬等亞洲地區，提供國際企業更多元、完整、安全、可靠的串流服務。

Mlytics積極打造數位瀏覽體驗升級的解決方案，在新加坡、香港設有業務據點，持續擴展國際市場。KKCompany 旗下雲端串流服務領導品牌 KKStream於疫情期間協助全球知名的製造業大廠舉行跨國線上尾牙，運用BlendVision影音串流技術，提供全球20個國家，4K多視角同步直播畫面，超過百萬人線上同樂。其中，中國大陸地區搭配 Mlytics的服務，利用中國大陸境內CDN進行即時調度，Mlytics在全中國大陸部署的100多個監測點，使該企業客戶同一時間位於該地區的數十萬名員工都能享受到高品質、低延遲的直播體驗。