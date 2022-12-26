打房「雙殺」豪宅預售案 房仲：短期買氣將受影響

打炒房意外衝擊豪宅市場，日前《平均地權條例》初審通過，其中，私法人購屋將採許可制，且未來預售不能換約，雖然政策是打擊投機炒作行為，但意外打到豪宅市場，有豪宅客指出，如果買預售時用法人公司簽約，但蓋好交屋卻不能登記，政策上路後要換約改成個人，又不能換約，政策對於豪宅預售案形同雙殺。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然私法人購屋採取許可制，現在修法也才一讀通過，三讀過後怎麼執行或認定可能都還有解釋空間，不過對於豪宅客一間上億房子的交易，總是不希望交易過程中間有不確定性，不僅是短期內豪宅買氣可能受到影響，已經用公司名義購置豪宅預售案的買方，恐怕也是對政策感到憂心。

據官方修正條文說明，經統計私法人近三年（2019~2021年）購買住宅數分別為10,219棟、15,693棟、17,779棟，數量明顯逐漸增加。

根據官方懶人包資料說明，新制規定私法人購屋採許可制，用途限員工宿舍、長期出租經營、都更危老重建等項目，取得許可完成移轉登記後，屆滿5年方得再移轉，還要檢具使用計畫等文件。

曾敬德指出，近日有豪宅客詢問，已經用公司名義買了預售豪宅案，如果蓋好時不能登記公司名下，新制上路後又不能換約，那建商是否應該解約退錢給客戶。因此除了豪宅客有疑慮外，建商恐怕也得擔心交屋時衍生出的相關問題。