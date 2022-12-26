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全家推時短料理「Fami煮煮」 估一年將創上億業績

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家推時短料理「Fami煮煮」 估一年將創上億業績。圖/記者嚴雅芳攝影
全家推時短料理「Fami煮煮」 估一年將創上億業績。圖/記者嚴雅芳攝影

全家（5903）再推家戶需求新服務，因應現代家庭、忙碌上班族沒有時間下廚的「時短」痛點，讓「下廚懶人包（Meal Kits）」新型態自煮模式在2017年前後的歐美日興起熱潮，並吸引大型零售業者如沃爾馬、亞馬遜紛紛搶進，全球商機預估已超過150億美元。全家為台灣第一個進軍「下廚懶人包（Meal Kits）」市場的零售業者，以「零備料、不動刀、免砧板」概念，正式推出全新時短料理「Fami煮煮」，預估一年將可創造至少億元業績。

根據國際與台灣家庭消費調查顯示，超過5成家庭每周開伙次數3天以上，尤以晚餐時段佔比最高，且隨民眾疫情期間生活習慣轉變，高頻居家自煮已成新常態。全家推出「下廚懶人包（Meal Kits），包含肉類、海鮮與特色料理、蔬菜、主食及湯品等近百道料理，價格帶為88元至298元不等；不同於傳統調理包，新鮮食材已預先切洗處理，精算食材份量及調味比例，輔以易懂的圖文食譜卡，平均10分鐘、三步驟即可上桌零失誤。透過「全家」APP一指訂購，可於全台店舖中自選取貨時間、地點，最快兩日後即可到貨。

全家便利商店總經理薛東都表示，下廚懶人包（Meal Kits）在全球蔚為風潮，特色為食材調味事前作業已完成、宅配到府、滿足DIY烹煮樂趣。全家著眼國人晚餐內食及居家自煮需求上揚，快行動和懶商機的長期消費趨勢，乃以全家多年基礎建設利基點，推出產銷一條龍的「Fami煮煮」搶攻市場，運用鮮食開發經驗、多元食材供應體系、完善冷鏈物流建設、遍布全台的店鋪冷藏設備，並提供消費者數位APP線上購買、密集取貨店點，未來全家不僅滿足民眾早、午餐的外食需求，也能成為家戶晚間餐桌上的強力應援。

全家數位商模推進部部長吳雅卿指出，「Fami煮煮」為全家鮮食研發團隊「食研所」及專業廚師耗時兩年開發的時短自煮新模式，近百道料理皆對應消費者需求開發，如2-3人食材份量的小家庭規格，事先精準計算調味比例與料理步驟，且食材皆預先切洗處理，替消費者省下採買與備料的大把珍貴時間，讓下廚流程簡化為3到5步驟的食譜卡，不僅毫無經驗的料理小白可端出零失敗美味料理，亦可協助想節省時間的廚房熟手快速變出滿桌菜餚。

吳雅卿進一步補充，觀察「Fami煮煮」試售數據，以31-50歲的女性佔比最高，每次平均購買2-3道料理，其中以金沙豆腐、糖醋雞丁等步驟繁複的功夫菜最受青睞，購買下單時段多落於周一、二，周末取貨為大宗。試售期間，消費者回購率超過4成，顯見「Fami煮煮」便利快速零失敗的自煮新模式，有效解決時短自煮的消費痛點，預估一年將可創造至少億元業績。

全家便利商店 零售業

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