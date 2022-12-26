台塑集團今年綠色採購達7.6億元 年增26.7%

台塑（1301）集團今（26）日公布今(2022)年綠色採購金額為7.6億元，較去年成長26.7%，換算減少碳排放量達3,015公噸，相當於7.8座大安森林公園年吸碳量。台塑表示，盼建構健全的管理制度，鼓勵供應商提供綠色材料，提升綠色採購實績，全體企業一同為溫室氣體減量努力。

台塑指出，為實踐永續發展之精神，積極推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理），不僅針對「綠色採購」建立完整管理及審查制度，更鼓勵各單位優先選購具認證綠色材料，以實際行動為地球減碳。

回顧台塑集團（含台塑、南亞（1303）、台化（1326）、台塑石化（6505）、南亞科（2408）、南電（8046）、台勝科（3532）、福懋（1434）、福懋科（8131）及其他公司綠色採購狀況，2021年綠色採購金額達新台幣6億元，今（2022）年綠色採購金額更已攀升至新台幣7.6億元，成長幅度達26.7%，換算減少碳排放量達3,015公噸，相當於7.8座大安森林公園年吸碳量，成績斐然。

台塑表示，企業制定綠色採購作業相關規定，將節能省電、碳排量、運轉效能、節約省水、使用壽命、回收處理等因素納入材料選購考量，並定期向企業內公告主管機關已認證之國內外「環保標章」、「節能節水」及「綠建材」等綠色材料（如：LED燈、油電公務車、碳粉匣、省水馬桶、冷氣機等），由專責人員嚴格把關各單位選購綠色材料，以達到溫室氣體減量效果。

且因應政府及民間環保潮流與未來法規趨勢，除了建立完整的管理制度外，台塑企業也鼓勵供應商積極開發國內外具「綠色認證」或「綠色製造」材料，同時秉持著「即使綠色材料較貴，仍鼓勵各單位評估優先選購」之政策，優先選購對環境衝擊較少材料，直接促成供應商提供綠色材料意願，進一步轉換為企業綠色採購實績。

另外，台塑企業積極建構永續供應鏈，今年10月27日與雲林縣政府共同舉辦「循環經濟論壇」，會中邀請國內專家學者及供應商共同探討永續創新思維及資源再生議題，針對過往以「開採、製造、使用、丟棄」直線式的線性經濟，推動轉型為「資源永續」的循環經濟模式。

本著綠色經濟共享理念，台塑企業以具體行動將「綠色採購」納入公司發展策略，一同攜手供應商為邁向2050年淨零排碳努力，同時為永續經營、愛護地球創造最大綠色價值。