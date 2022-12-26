迎疫後首場跨年、萊爾富信彩店拆門應戰 全家估業績翻倍

今年是迎接疫後開放國門的第一個跨年夜，加上跨年夜適逢星期六，預估假日的跨年人潮將會比往年平日更為踴躍。迎接疫後跨年夜，全家（5903）表示，跨年商圈店舖積極備戰，業績可望翻倍成長。萊爾富也表示，全面備戰搶攻跨年倒數商機，為便利前往觀賞煙火的民眾能順暢進出門市購物，鄰近台北市政府的萊爾富信彩店將於31日上午10時拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援，節省民眾排隊結帳的時間。

今年全台各縣市約有20場跨年晚會活動，全家便利商店數百家跨年商圈店舖全面備戰，位於信義區松壽路核心戰區的全家建鑫店今年動員超過5倍人力，於店舖增設至14台收銀機；熱賣熟食商品如熱狗、鼎王麻辣蛋、現烤點心等機台都擴增，更移至店外販售，方便消費者隨買隨享用。

此外，每年跨年夜Let’s Café銷量皆翻倍成長，全家表示，本次全家建鑫店外將增設4台咖啡機，權力應援消費者熱飲需求。看好跨年夜酒精飲品商機，特別與金色三麥、可樂娜、百威等啤酒大廠，以及多家知名烈酒品牌於現場提供促銷特賣活動，暖暖包、飲用水也將一次備貨5倍箱數。

跨年少不了周邊小物的幸運加持，萊爾富自即日起2023年1月10日，於Hi-Life VIP APP內的點數兌換「加價兌換」專區推出感應會發光的「萊點元氣LED造型厚卡一卡通」預購活動，會員可使用400 Hi點加299元即可換購乙張，限量2,800張，兌完為止；同一期間，萊爾富Hi-Life VIP APP內的「萊玩遊戲」也提供會員每日可遊玩乙次的「2023萊啦!」轉盤遊戲，最高可獲得2023 Hi點，讓會員開心賺點迎新年。

萊爾富也祭出跨年熬夜歡必備的提神飲品咖啡優惠，於12月31日至2023年1月2日期間，於Hi-Life VIP APP內的「整買零取」專區推出大杯系列的特濃美式咖啡30杯或特濃拿鐵咖啡25杯，不限冰熱，特惠只要888元，象徵迎接2023年的運勢「發發發」。

另外，到萊爾富購買指定蓄熱衣，即日起至2023年3月21日享單件特價199元，等於直接下殺6.7折；萊爾富門市也販售數十款雨衣、傘具便利民眾選購；自即日起至2023年1月3日並推出跨年期間限定快閃優惠，多項商品如指定飲品、休閒零嘴、瓶裝水、啤酒享最低買1送1，為今年有意出門參加跨年活動的民眾，做好萬全準備，開心歡度跨年夜。