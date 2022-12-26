「圓山總統行館兔年典藏紀念酒」 開放預購12月28、29日期間限定

迎接癸卯兔年的到來，圓山大飯店再度以屢獲世界威士忌競賽金牌之台酒南投酒廠生產的原桶強度威士忌，推出限量酒款「圓山總統行館兔年典藏紀念酒」。圓山大飯店表示，「卯兔」代表黎明大地無限生機，此套酒標以吉祥如意，富貴圓滿之「卯兔」為題，寓年兔於卯字之中，深具意趣。此套獨家限量酒款將於12月28日至12月29日期間限定供國人預購。

圓山大飯店於1952年成立，期間接待過無數重要國家元首和貴賓，是台灣最有歷史、文化底蘊與象徵性的重要文化地標。每逢歲末年初之際， 圓山大飯店的生肖酒循例自南投酒廠特挑最佳酒桶。南投富有特殊的地理位置，氣候宜人並獨享純淨水源，特別適合威士忌生產與醞釀。此次「圓山總統行館兔年典藏紀念酒」以最具代表性的「波本桶」與精湛的過桶手法，將梅酒風味充分融入麥芽威士忌中的「梅子酒桶」搭配合為套組，分別為「白金波本桶」及「鎏金梅子酒桶」，雙金之氣組合，珍貴且獨一無二，乃衷心祝福各界貴賓仕途成功，事業通達璀璨之意。

「圓山總統行館兔年典藏紀念酒」原桶強度單一麥芽威士忌，每組預購價16,000元，僅開放2022年12月28日至12月29日上午10：00起至下午17：00止預購，部分保留給聯誼會會員、員工與覓到酒吧的VIP，其他開放電話訂購。預購採電話實名登記，登記額滿即停止受理。每位限登記預購乙組，售完為止。

現場取貨時應出示合法證件方得付款取貨。請已受理登記人士在2023年01月13日至01月19日共7日，每天上午10：00至晚上21：00止，親至本飯店商品銷售部(1F)付款取貨；已受理登記人士未能於期限內取貨將視同棄權。相關洽詢登記辦法等，請隨時關注圓山飯店公告之最新消息：https://reurl.cc/lZAYrE。

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