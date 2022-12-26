經營權之爭未落幕 泰山公司派痛批：詹岳霖是現代版晉惠帝

泰山經營權之爭未落幕，前董事長詹岳霖將關鍵持股賣給市場派龍邦，對此，公司派今日發出公開信，痛批詹岳霖是「晉惠帝」。

公司派今由董事詹皓鈞出面表示，過去6年將詹岳霖手中慘賠的無底洞，打造成獲利的金鷄母，對比詹岳霖治理泰山近九年，交出慘不忍睹的成績單，現在的經營團隊接手後，兢兢業業找回泰山重生的契機，一心一意擦亮泰山的金字招牌，連續5年配股，合計股利4.5元。

詹皓鈞表示，詹岳霖選擇將股票賣給由大圈仔主導，連續三年0配股的殯葬集團，無異助長惡意併購，盼望別昧著良心大放厥詞，愧對5萬名泰山股東。

詹皓鈞表示，詹岳霖作為大房長孫，一直是家族寄予厚望的接班人，2007年接班後一直到2016年，有六年發不出股利，更慘的是，2012~2016年，連續四年0股利，堂兄弟們只好在2016年起義，將詹岳霖請下台，讓新的經營團隊接手。

詹皓鈞更痛批，在發不出股利的同時，詹岳霖竟能大手筆豪砸6000萬，在台中七期重劃區買100多坪，位於33樓的景觀豪宅，讓董事看不下去，質疑是花公款購置私人招待所，如同打造台中「行宮」，「您的浪漫天真，花錢不手軟，卻不知股東疾苦，不禁讓我聯想起，問饑民何不食肉糜的晉惠帝。

詹皓鈞表示，大陸投資包括泰山漳州及廈門仙草南路等事業，2015年前3季虧損超過台幣2億元，累計登陸10年幾乎虧光近9億的資本額，嚴重拖累泰山整體獲利表現，而且狀況不透明，被形容宛如黑洞。

詹皓鈞表示，詹岳霖在媒體上表示，對於出售全家股票表示「痛心」，但讓股東更痛心的，是泰山在全家，向來推派2席董事，不料全家於2015年改選董事時，詹岳霖在完全未向泰山董事會報告及討論的情形下，逕自以自然人身分當選全家董事，導致泰山無端喪失1席全家董事席次及董事酬勞，完全不符合公司治理。

詹皓鈞強調，鳥為牟食，人盼求財，但人就算沒志氣，至少要有骨氣；當個倒戈落跑的「晉惠帝」或許情由可緣，但他真的很難理解，詹岳霖選擇與龍邦「殯葬大老」劉偉龍先生、國寶「股市大圈仔」朱國榮先生，沆瀣一氣的思維，「壓倒駱駝的最後不是稻草，是錘子，您是不是那把破壞詹家團結的大錘子？相信在天上泰山詹家的祖先們，自有公論。」