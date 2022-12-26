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上任首上班日蔣萬安向市府同仁致意 期許打造溫暖服務型政府

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台北市長蔣萬安上任後首個上班日，他一早率先透過廣播向市府同仁致意，希望未來與全體市府同仁一同努力，並期許市府同仁打造一個服務型的政府。台北市政府提供
台北市長蔣萬安上任後首個上班日，他一早率先透過廣播向市府同仁致意，希望未來與全體市府同仁一同努力，並期許市府同仁打造一個服務型的政府。台北市政府提供

今（26）日為台北市長蔣萬安上任後的首日上班日，他一早率先透過廣播向市府同仁致意，希望未來與全體市府同仁一同努力，並期許市府同仁在推動政策的同時，也要兼顧市民的感受，在建設的過程不失溫暖，打造一個服務型的政府。

他表示，只要政府永遠跟人民在一起，人民就會與政府站在一起，台北的偉大來自市民的幸福感與認同感，期許同仁們，只要對市民有益的事，儘管放手去做，他將會成為同仁們最堅實的後盾。

蔣萬安說，整體市府同仁都是一個團隊，要相互合作、互相支援，團結的力量會激發更多的膽識與勇氣，並讓市政開放出更多的可能性，也因為有這些多元的可能性，讓台北有無限的發展空間。

隨後，蔣萬安接受媒體聯訪，媒體詢問今早晨會的內容，他回應，今日晨會討論了幾個在競選期間提出的議題，以及市民關心的議題，包含大巨蛋、內湖交通的改善，都一一進行意見交換，其次，也討論了跨年活動規劃以及2月份開始的台灣燈會，未來這周每天都會安排晨會，將重要的議題進行交換意見，隨後，將會進行跨局處協調，以及以目標的設定來進行安排，將會以最有效率的方式推動市政。

媒體提問，今日特別提到跨年的部份，是否對跨年活動特別擔心？蔣萬安回應，由於跨年活動馬上就會到來，也是他上任後第一個大型活動，並備受市民期待，因此市府務必要做好包含人流、交通、安全、疫情考量等等的準備，會謹慎的審視各項環節，讓市民享受安全、愉快的跨年活動。

由於選局時民進黨縣市長候選人推北北基桃的月票，目前桃園表態要繼續推動，基隆則表示要視財政狀態，媒體詢問市長怎麼看？蔣萬安說，因為跨了四個縣市，需要專業的評估以及整體考量，只要中央政府支持都樂觀其成。

跨年 蔣萬安 台灣燈會

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