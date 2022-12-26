華信航空ERJ除役救生衣 環保再製打造成時尚隨身配件
華信航空ERJ-190噴射客機自2007年引進，在陪伴華信航空14年之後，自2022年起陸續光榮退役，而機上近600件全新未拆封的救生衣將一併汰除。華信航空落實企業環保、永續發展理念，特別以退役全新的救生衣為材料，精心打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出，由於限量且具紀念意義，勢必造成華信粉絲及航空迷收藏風潮、歡迎搶購。
ERJ救生衣環保再生，由華信航空顧客服務部成立專案小組，歷經七個多月，手工裁切製作完成一系列七項產品，有束口包、三折收納包、貝殼包、扁長包、零錢包共五款包包及兩款鑰匙圈，包包上的圖騰巧妙運用救生衣的圖樣，而將救生衣充氣的拉片也成為包包上的配飾，不僅保留飛機裝備的象徵意義，同時融入時尚元素。每一件救生衣都是經過華信空服員手工充氣及拆解，每一項產品都別具意義，尤其對曾經搭過華信航空ERJ飛機的粉絲們，由救生衣改造的隨身配件，更具收藏的歷史價值。
特別吸睛的橘色束口包，這是使用機組員救生衣製作而成，一件組員救生衣只能製作一個橘色束口包，數量非常稀有，包包上保留救生衣的燈泡、哨子、拉片，可後揹、側揹及手提，更是航空迷收藏的最愛。限量發行華信航空的粉絲們千萬不要錯過，心動不如馬上行動。搭乘華信航空國內線ATR飛機的旅客可在機上購買，粉絲也可透過華信官方FB/ IG，連結華信航空logo商品訂購單QR Code購買珍藏。
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