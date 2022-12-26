快訊

震海艦招標文件反映水下戰力不足 若開戰只能低強度輔助

傳併南山人壽「建議價格極具羞辱性」 中信金回應了

整理包／10萬元勞工紓困貸款今開辦 一文搞懂申請步驟

華信航空ERJ除役救生衣 環保再製打造成時尚隨身配件

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
華信航空ERJ-190噴射客機自2022年起陸續光榮退役，機上近600件全新未拆封的救生衣為材料，精心打造成時尚隨身配件系列產品。華信航空提供
華信航空ERJ-190噴射客機自2022年起陸續光榮退役，機上近600件全新未拆封的救生衣為材料，精心打造成時尚隨身配件系列產品。華信航空提供

華信航空ERJ-190噴射客機自2007年引進，在陪伴華信航空14年之後，自2022年起陸續光榮退役，而機上近600件全新未拆封的救生衣將一併汰除。華信航空落實企業環保、永續發展理念，特別以退役全新的救生衣為材料，精心打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出，由於限量且具紀念意義，勢必造成華信粉絲及航空迷收藏風潮、歡迎搶購。

ERJ救生衣環保再生，由華信航空顧客服務部成立專案小組，歷經七個多月，手工裁切製作完成一系列七項產品，有束口包、三折收納包、貝殼包、扁長包、零錢包共五款包包及兩款鑰匙圈，包包上的圖騰巧妙運用救生衣的圖樣，而將救生衣充氣的拉片也成為包包上的配飾，不僅保留飛機裝備的象徵意義，同時融入時尚元素。每一件救生衣都是經過華信空服員手工充氣及拆解，每一項產品都別具意義，尤其對曾經搭過華信航空ERJ飛機的粉絲們，由救生衣改造的隨身配件，更具收藏的歷史價值。

特別吸睛的橘色束口包，這是使用機組員救生衣製作而成，一件組員救生衣只能製作一個橘色束口包，數量非常稀有，包包上保留救生衣的燈泡、哨子、拉片，可後揹、側揹及手提，更是航空迷收藏的最愛。限量發行華信航空的粉絲們千萬不要錯過，心動不如馬上行動。搭乘華信航空國內線ATR飛機的旅客可在機上購買，粉絲也可透過華信官方FB/ IG，連結華信航空logo商品訂購單QR Code購買珍藏。

ERJ救生衣環保再生，手工裁切有束口包、三折收納包、貝殼包、扁長包、零錢包共五款包包及兩款鑰匙圈。華信航空提供
ERJ救生衣環保再生，手工裁切有束口包、三折收納包、貝殼包、扁長包、零錢包共五款包包及兩款鑰匙圈。華信航空提供
ERJ救生衣環保再生，手工裁切製作完成一系列七項產品。華信航空提供
ERJ救生衣環保再生，手工裁切製作完成一系列七項產品。華信航空提供

延伸閱讀

華信航空ERJ除役救生衣 打造成時尚隨身配件

全球首架C919 今天開啟100小時驗證飛行

劉揚偉：台灣發展量子科技 需拋棄半導體優勢迷思

侯友宜新任期 各黨團期待市府能加速規畫興建工程

相關新聞

平均27年！ 購屋族房子愈買愈老 專家揭三主因

升息增加房貸負擔，壓縮民眾購買力，購屋平均屋齡又創新高。根據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，今年Q3全國住宅平均買賣屋...

華廈交易直追透天 宜蘭兩房熱度走俏

最近幾年在建設利多的加持下，宜蘭房市備受市場關注，東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，宜蘭華廈的交易熱度正不斷升溫，目...

年薪百萬不是夢 王品調薪還要再招500人

餐飲龍頭王品祭出更具競爭力的薪資招募人才，計時人員調薪包含全勤最低190元起，正職起薪含全勤調升為33000元起，每月除...

都更大王再下一城！大同區178戶整合成功 聖德福曝秘訣

北市大同區最大基地面積都更案「首岳」今（26）日舉行開市見面會，該案基地面積達1,120坪，光是地主戶就達178戶，整合...

TOYOTA推出業界首創語音智能客服 一站式解決問題

TOYOTA自2019年起領先同業於官網導入智能客服，透過一站式且不受時間限制的服務協助顧客解決各種問題。為了更進一步提...

華信航空ERJ除役救生衣 打造成時尚隨身配件

華信航空ERJ-190噴射客機自2007年引進，在陪伴華信航空14年之後，自2022年起陸續光榮退役，而機上近600件全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。