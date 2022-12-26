疫情不再健康加愛 華瀚農業科技捐商品義賣做公益

為提供疫後健康新生活小撇步，並推廣健康的概念，華瀚農業科技首度與柏樂行銷管理顧問公司攜手合作，並結合埔里合歡國際同濟會在埔里鎮布雷斯特渡假莊園舉辦「健康加愛-開心廚房」公益活動。

現場頒獎助學金鼓勵孩子，並提供「綠原酸體驗組」公益認購價，販售出商品將提撥30%捐贈台灣社會工作實務發展協會(開心廚房)做公益。

自2020新冠病毒漫延起，抗疫、防疫 已成全台共識，市面上各種抵抗疫情的方式五花八門，除了口罩、疫苗，如何從飲食獲取健康與益處，更是熱門話題。

健康加愛-開心廚房公益回饋活動，邀請台灣社會工作實務發展協會開心廚房栽培的8位小廚師們大展廚藝料理，製作香菇鑲肉、糖醋排骨、泰式陶板大蝦、絲瓜蛤蠣、蘑菇堡堡等多樣美味料理。

南投縣議會副議長潘一全也到場，穿上圍裙現場嶄露廚藝，煮出一道色香味俱全的三杯雞，為孩子們示範教學，也成為孩子的楷模。

埔里鎮合歡國際同濟會特頒發獎助學金給孩子們藉此鼓勵，國際咖啡大師也是綠原酸書籍的作者王神寶博士，在現場指導手沖咖啡及分享健康喝咖啡、營養師健康知識分享，同時還邀請南投縣體育會理事長羅俞欣、埔里美人腿公主代言健康系列商品，分享如何抵達「健康美，悍衛美人腿」。

執行長許心瑜表示，南投縣有很多很棒的農業循環產業，透過生物技術回收再利用成循環經濟產品，如石墨烯褲就是利用信義鄉醃漬梅酒的梅子廢料，將梅籽碳化後加工製作而成。

而透過董事長宋權燐在奈米技術端創造出很棒的商品，包含從頭到腳的保養及穿的一系列商品，都與農業息息相關，未來也會在埔里成立實體店面，讓民眾作為諮詢及了解如何保護身體的健康。

活動同時推廣「綠原酸」的益處，華瀚農業科技歷經多年觀察及研究，發現國人最愛的咖啡飲品中，隱藏最珍貴的寶藏「綠原酸CGA」，可促進新陳代謝、抗氧化等多重益處，並透過專利技術，採用純天然方式由咖啡生豆萃取綠原酸精華，製成三角立體茶袋包裝「30秒，手搖瓶」方便沖泡飲用。

此次綠原酸的研發者宋權燐，也得到「史懷哲國際防疫貢獻獎」，由王神寶授證，宋權燐特別將這項殊榮，轉送給幕後為農民默默付出的潘一全副議長。

另一方面感念在地社福單位，在疫情間仍盡心為社區的弱勢家庭服務，特別結合熱心主廚和志工們，耐心教導孩子正確的廚房烹飪技術及常識，讓孩子們透過學習可以增加技能，並且給予孩子正向的能量及觀念。

台灣社會工作實務發展協會秘書長林月英說，參加健康加愛-開心廚房公益回饋活動的8位小廚師，有國小組與國高中組。3位高中組從小學4年級就參加開心廚房，在這過程中找到未來職涯方向，其中一位更通過考試獲得過3張證照，未來計畫要開一家早餐店。

活動並推出公益認購，販售出商品將提撥30%捐贈給台灣社會工作實務發展協會做為關愛支持。認購活動自即日起至112年2月20日止，線上線下同步開跑。