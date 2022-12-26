平均27年！ 購屋族房子愈買愈老 專家揭三主因

升息增加房貸負擔，壓縮民眾購買力，購屋平均屋齡又創新高。根據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，今年Q3全國住宅平均買賣屋齡，已高達26.9年，比去年同期增加了1.6年，創下統計以來的最老紀錄。

進一步觀察六都今年第三季的平均買賣屋齡，也只有桃園的20.73年尚未追平高標，其餘五都全數改寫新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察近兩年Q3同期的屋齡區間交易佔比變化，可發現全國平均交易屋齡走高，主要是今年第三季輕屋齡交易減少，以及老屋交易增加所致。

新屋、老宅此消彼長，有三大原因：

第一，去年房地合一2.0上路，短期交易重稅期從2年延為5年，預售購屋人在政策實施後多延緩出售換取輕稅空間，使屋齡5年以下的物件，流通性日漸減少，也讓屋齡1~10年的交易佔比，較去年同期縮水3.5個百分點，造成今年Q3平均屋齡走揚。

第二，輕屋齡物件價格高高在上，今年又連續升息加深房貸負擔，導致買盤轉往相對平價的中高屋齡物件，拉高屋齡均值。

第三，危老、都更的改建遠景，進一步強化老宅的市場性，使屋齡30年以上的交易佔比，年增3.6個百分點，催熟整體平均屋齡。

張旭嵐指出，平均地權條例修正案若上路，平均交易屋齡還有可能持續老化，因修法後市場更趨向剛性買盤，建商推案型態，也將從預售往成屋調整，但成屋推案的工期漫長，市場短期內恐面臨新供給縮減的問題，使屋齡1年以下的新案交屋潮退卻。

此外，新成屋自備款門檻高，資金有限的剛性客源，不排除加速轉向價格較親民的中古屋，進而墊高購屋的平均屋齡。

今年Q3六都的平均交易屋齡，以台北市31.39年最老，最年輕的都會則是桃園，交易屋齡均值僅20.73年。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市因開發久遠土地飽和，所以市場供給長期以高齡物件為主，且老屋具低價優勢，又是建商近年整合推案的主力，因此交易佔比愈來愈高，今年Q3北市逾30年老屋，交易佔比將近6成，為房市高齡化最嚴重的都會，加上台北新案供給長年稀缺，低屋齡物件的交易佔比走低，讓首都的平均交易屋齡率先飆破31年。

桃園市的屋齡交易佔比，雖然也有「高齡增、輕齡減」的情況，但受惠近年新案推案量大，交屋潮持續湧現，屋齡1年以下的交易佔比不減反增，年增7.8的百分點，讓桃園今年Q3的屋齡均值，只比去年同期微增0.55年，穩居最具活力的青春都會。