小宅風潮燒到宜蘭 房仲：現在卡位還來得及

高房價加少子化衝擊，小宅趨勢也燒到宜蘭。東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，目前宜蘭華廈的交易佔比僅次於透天，達到33.9%，與五年前同期相比激增15.7個百分點，且兩房逐漸取代三房成為華廈的交易主力。

東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，過往宜蘭的房市交易以透天厝為主，近年來眼看宜蘭房價愈來愈高，再加上少子化衝擊，不少購屋民眾開始把目光轉向坪數較小、總價親民的大樓、華廈。

葉沛堯表示，宜蘭向來有「台北人的後花園」之稱，宜蘭坐擁得天獨厚的自然風光，房價低至北市的三折左右，在雪隧開通後，兩地的通勤車程大約僅需1小時左右，近年來不少台北民眾紛紛移居宜蘭，用通勤時間換取合理房價，帶動區域房市交易量能快速攀升。

此外，待高鐵宜蘭站落實後，兩地通勤時間預估將縮短到20分鐘左右，再搭配宜蘭科學園區題材，屆時將吸引更多的外來族群到宜蘭買房，葉沛堯認為，從長線來看，宜蘭房市能見度頗高，打算到宜蘭買房置產的民眾可以把握時機，搶先布局提前卡位。

東森房屋宜蘭高中加盟店店東朱哲賢指出，雖然今年以來受房市黑天鵝的干擾，區域交易熱度的確不如去年同期，不過，鑒於台灣房市發展至今一直是大漲小回，對於自住客或打算長期持有的民眾來說，現在屋主心態易軟化，議價空間變得更大，確實是進場撿便宜的好時機。

以宜蘭縣內房市交易最熱絡的宜蘭市來說，目前宜蘭市中心的新建兩房（含車位）總價大約在1000萬左右，靠近高鐵站的新建兩房（含車位）大約在850~1000萬上下，除此之外還有部分屋齡較高的兩房物件甚至低至500萬元左右，購屋民眾可以根據自己的預算和實際需求挑選合適的區域和物件。

朱哲賢進一步指出，對於有資產配置需求的高淨值客群來說，購買農地也是一個很好的選擇。購買農地不僅可以免繳土地增值稅、房地合一稅、贈與稅、遺產稅、所得稅等多項稅費，而且還有機會蓋農舍來自住，未來如果劃入都市計劃內，還有可能會變成住宅區、工業地與商業地，因此最近幾年宜蘭也興起了一陣農地購買熱潮。