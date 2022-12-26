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經濟選書／12字箴言 董事長的生意經

經濟日報／ 戴勝通
《戴勝通的世故人生》書封。希羅亞雲端國際／出版
《戴勝通的世故人生》書封。希羅亞雲端國際／出版

這12個字，是我做生意50年來體會的鐵律，不管是製造業或服務業都適用，並且都要牢牢記住，這12字是我30年前去亞特蘭大總部，召集各工廠、發貨倉庫、高階幹部來開會的主題，「價格、品質、代工」是要逃離的，若靠這個方法，公司的前途是永遠無法突破的。

價格：為了搶單，你報低價，別人為了搶單一定比你更低，削價競爭，一定沒有好下場。

品質：品質好是必備條件，不要每次說服客戶都以品質為唯一訴求，因為工業化，網路化品質已無多大的差別，以各位穿的衣服刺繡的刺繡機，全世界只有日本的兩家廠商，所以品質是同一機型就做的出來的。

代工：就是電子業說的毛三到四，只要提到代工就是賺辛苦錢，你今天的訂單，明天可能就在你同行的工廠生產了。

  所以，要出人頭地，不要一直在「價格、品質、代工」的溫室裡生存。一家國際化的企業，想要突破領導同業的企業，一定要「創新」、「速度」、「市場」。

創新：包括產品創新和行銷創新，以前我的帽子Polo Ralph Lauren、Abercromib&Fitch等幾乎都只有我在供應，他們不是代工，是因為我們產品的創新，甚至於我現在的旅遊行程，其特色絕對是唯一的唯一，同行若要Copy也一定Copy不了的。

速度：當然速度也可以賣錢，別人30天交貨，我三天就交貨，你可知，以前我們多明尼加廠連續十年都是UPS的最大客戶，不要以為「速度」兩個字當動詞，事實上「速度」兩個字可以賺大錢。多明尼加在加勒比海美國邁阿密南邊的一個小時飛行時間的機程，中南美生產的產品，美國把他們當成自己的國家，每當我多明尼加空運的帽子，第二天就已在美國客人的手上，亞洲去的呢？一 、二十天以上。

市場：開工廠的銷貨管道，工廠→貿易商→進口商→中盤商→小盤商→店家→消費者，所以帽子工廠每頂帽子賺新台幣3元毛利，後來我到美國開發貨倉庫，每頂帽子賺3美元，因為我們從台灣工廠直接賣到店家，3塊錢變成100塊台幣毛利，所以，我美國五家發貨倉庫放了500萬頂帽子，但沒有銀行貸款。

現在更容易，網路行銷只需要網路廣告，馬上就是市場，今天是2022年5月22日，在5月20日我在Facebook發了一篇文「面對疫情，台灣好棒棒，請看疫情『博士』戴勝通的分析」，我下了3,000元的廣告費，到此刻只花了1,580元的廣告費，但已有8萬7,569的觸及人數 （看文章）以及5萬8,694個人看影片。各位，要突破市場網路行銷是必走之路。

美國 廣告 多明尼加

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