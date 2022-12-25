快訊

房價對年輕人不公平？千萬只能買30年中古屋 網：請自立自強

一家3口南投仁愛露營開瓦斯暖爐 昏倒帳內 疑一氧化碳中毒

發聲明洩小甜甜「私生活有狀況」 宋逸民再回應揭背後原因

飛天計程車、不斷訊手機 2023年科技展望多

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
電動垂直起降飛行器技術備受關注，企業盼打造能夠無視路面交通的浮空計程車。（Photo by Vertical Aerospace）
電動垂直起降飛行器技術備受關注，企業盼打造能夠無視路面交通的浮空計程車。（Photo by Vertical Aerospace）

衛星提供5G連線，手機再也不會訊號差。無視路面交通，企業打造飛天計程車，2023年科技展望多！科技公司開發出如同直升機一樣的小型升降機，盼能提供短程的快速旅途；電信公司合力讓手機直接連線衛星，解決基地台不足與訊號時強時弱的問題。此外，核融合發電技術也有望於2023年擴大研發。

電動飛行器受關注

CNN》報導，「電動垂直起降飛行器」（Electric Vertical Take-off and Landing，又稱eVTOL）技術持續發展，未來有機會針對旅程短、乘客少的路線提供服務，預計市場規模可達到6150億美元。然而，目前最大的問題在於各國航空監管機構還沒有相關認證，要正式飛行的話，恐怕還有法規這道難關。

除了產業界瞄準電動飛行器的商機之外，各國政府也積極挹注相關發展。《富比士》報導，如美國國會近期通過國防預算法案中，就針對電動垂直起降飛機項目投入超過1億金的預算。

軍方預計，eVTOL造價比傳統直升機便宜，可在簡易的機場就運送人員與物資，加上因為起降與飛行過程相當安靜，可以減少被敵方發現的可能性，能更有效的進行救援或突襲任務，備受軍方的關心。

衛星提供穩定連線

即使在富裕國家，手機連線品質還是常常出現時強時弱的問題，導致民眾使用上不便，更遑論部分貧窮國家或偏遠地區的居民，幾乎是沒有穩定的網路可以使用，而這也成為不少企業瞄準的商機。

目前，多家電信與航太業者正致力於將手機直接連線到衛星的設備，直接享受5G的服務，取代過去基地台提供訊號的模式。目前地球軌道上已經有第一顆測試衛星，並計畫於2023年發射更多衛星。航太電信企業「AST SpaceMobile」員工瓦尼斯基說，「覆蓋訊號缺口是目前重要的議題，也具有龐大的商機」。


”AA”

示意圖。多家電信與航太業者正致力於將手機直接連線到衛星的設備，直接享受5G的服務，取代過去基地台提供訊號的模式。（網路截圖）

核融合發電有展望

此外，美國科學家日前在核融合技術發展上取得重大的突破，能量產出大於消耗，未來有望提供無限的乾淨能源。研究團隊更預計於2023年打造更大的反應爐，盼能提供大規模的穩定發電。

【更多精采內容，詳見

手機 航太 5G

延伸閱讀

印度恆河廢棄花卉 製成皮革產品少浪費

各國家景點迎曙光 觀光局推國旅

無人機干擾飛安 民航局：加強無人機偵測

北韓宣稱為開發衛星試射 專家：影像無法軍用

相關新聞

飛天計程車、不斷訊手機 2023年科技展望多

衛星提供5G連線，手機再也不會訊號差。無視路面交通，企業打造飛天計程車，2023年科技展望多！科技公司開發出如同直升機一樣的小型升降機，盼能提供短程的快速旅途；電信公司合力讓手機直接連線衛星，解決基地

飲料店今年營收 挑戰千億

近年飲料店品牌推陳出新，持續拓展家數，帶動營收由2011年546億元躍升至2021年924億元；今年前十月飲料店營業額為...

咖啡館拚轉型 衍生新模式

台灣咖啡店家數穩定成長，去年已突破4,096家，除了國內、外各大品牌持續展店，獨立咖啡店也成為生力軍；台灣咖啡協會分析，...

各機場港口 將參考桃機與商家合約方案

同樣位於疫情海嘯第一排的機場、港口內各店家，疫後都在等待桃園機場公司與機場內業者達成的協議內容，桃機公司與業者完成修約、...

桃機商家合約問題 達二共識

疫情重創機場內23家業者，為讓辛苦撐過近三年衝擊的業者能繼續經營，並使機場內商業設施正常為旅客服務，桃園機場公司與機場內...

咖啡豆進口額 十年增一倍

據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年共喝掉約28.5億杯咖啡，平均每人每年喝掉200杯咖啡。如此龐大需求下也讓咖啡豆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。