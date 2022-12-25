飛天計程車、不斷訊手機 2023年科技展望多

衛星提供5G連線，手機再也不會訊號差。無視路面交通，企業打造飛天計程車，2023年科技展望多！科技公司開發出如同直升機一樣的小型升降機，盼能提供短程的快速旅途；電信公司合力讓手機直接連線衛星，解決基地台不足與訊號時強時弱的問題。此外，核融合發電技術也有望於2023年擴大研發。

電動飛行器受關注

《CNN》報導，「電動垂直起降飛行器」（Electric Vertical Take-off and Landing，又稱eVTOL）技術持續發展，未來有機會針對旅程短、乘客少的路線提供服務，預計市場規模可達到6150億美元。然而，目前最大的問題在於各國航空監管機構還沒有相關認證，要正式飛行的話，恐怕還有法規這道難關。

除了產業界瞄準電動飛行器的商機之外，各國政府也積極挹注相關發展。《富比士》報導，如美國國會近期通過國防預算法案中，就針對電動垂直起降飛機項目投入超過1億金的預算。

軍方預計，eVTOL造價比傳統直升機便宜，可在簡易的機場就運送人員與物資，加上因為起降與飛行過程相當安靜，可以減少被敵方發現的可能性，能更有效的進行救援或突襲任務，備受軍方的關心。

衛星提供穩定連線

即使在富裕國家，手機連線品質還是常常出現時強時弱的問題，導致民眾使用上不便，更遑論部分貧窮國家或偏遠地區的居民，幾乎是沒有穩定的網路可以使用，而這也成為不少企業瞄準的商機。

目前，多家電信與航太業者正致力於將手機直接連線到衛星的設備，直接享受5G的服務，取代過去基地台提供訊號的模式。目前地球軌道上已經有第一顆測試衛星，並計畫於2023年發射更多衛星。航太電信企業「AST SpaceMobile」員工瓦尼斯基說，「覆蓋訊號缺口是目前重要的議題，也具有龐大的商機」。





示意圖。多家電信與航太業者正致力於將手機直接連線到衛星的設備，直接享受5G的服務，取代過去基地台提供訊號的模式。（網路截圖）

核融合發電有展望

此外，美國科學家日前在核融合技術發展上取得重大的突破，能量產出大於消耗，未來有望提供無限的乾淨能源。研究團隊更預計於2023年打造更大的反應爐，盼能提供大規模的穩定發電。

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