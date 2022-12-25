蔣萬安上任三任務要達成 承諾一年內處理好大巨蛋

台北市長蔣萬安今（25）日上任後指出，對於大家最關心的大巨蛋問題，今天也提出具體承諾，會盡全力在上任後一年內讓他完成，另外，內湖交通以及都市更新議題也會都捲起袖子積極回應市民的期待。

蔣萬安今日與台北市前市長柯文哲進行交接，交接上任後，蔣萬安也提出，上任後首要任務就是去市府各單位，去實際走訪了解他們的需求、心聲以及意見，我想讓市政推動的更加順暢。

另外，對於上任的百日內是否有首要任務？蔣萬安說，大巨蛋問題、內湖交通問題以及都市更新是自己最先要做的事情，今天也提出具體承諾會盡全力，會在上任後一年內讓他完工，而內湖交通也是內湖民眾最關心的問題，這也是迫在眉睫需要解決的問題，都市更新也是大家最關心的議題，接下來我也會捲起袖子上工，努力回應台北市民的期待。