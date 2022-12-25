各機場港口 將參考桃機與商家合約方案

同樣位於疫情海嘯第一排的機場、港口內各店家，疫後都在等待桃園機場公司與機場內業者達成的協議內容，桃機公司與業者完成修約、權利金減免標準，將成為台北松山、台中、高雄等機場，與基隆、金門等港口內店家洽談延約與降低權利金的範例，所以桃機公司相當謹慎，與業者協商超過半年之久。

營運台北車站一、二樓商場的微風廣場，雖然ROT（整建、營運、移轉）契約期限至2025年4月24日，但同樣受到疫情影響，已向交通部台鐵局提出延長營運期需求，台鐵局回應雙方依契約規定將召開爭議協調委員會協調。據了解，「桃機模式」也將成為此案處理方式極重要參考範例。

交通部官員坦言，桃機為各機場、港口指標，業者疫情期間相當辛苦，希望疫後可以幫助業者儘快恢復正常營運，旅客回流後可以很快獲利，彌補疫情期間虧損，但有些合約不是單純的不動產租賃，而是依促參法辦理招標，須依促參法相關規定辦理。

官員指出，機場和店家屬於夥伴關係，店家生意好、營收高，機場公司權利金（或回饋金）才會愈多，雖然現在國門開了，不代表運量馬上會回來，相信桃機公司會務實處理合約和權利金事宜。