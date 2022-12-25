各機場港口 將參考桃機與商家合約方案

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

同樣位於疫情海嘯第一排的機場、港口內各店家，疫後都在等待桃園機場公司與機場內業者達成的協議內容，桃機公司與業者完成修約、權利金減免標準，將成為台北松山、台中、高雄等機場，與基隆、金門等港口內店家洽談延約與降低權利金的範例，所以桃機公司相當謹慎，與業者協商超過半年之久。

營運台北車站一、二樓商場的微風廣場，雖然ROT（整建、營運、移轉）契約期限至2025年4月24日，但同樣受到疫情影響，已向交通部台鐵局提出延長營運期需求，台鐵局回應雙方依契約規定將召開爭議協調委員會協調。據了解，「桃機模式」也將成為此案處理方式極重要參考範例。

交通部官員坦言，桃機為各機場、港口指標，業者疫情期間相當辛苦，希望疫後可以幫助業者儘快恢復正常營運，旅客回流後可以很快獲利，彌補疫情期間虧損，但有些合約不是單純的不動產租賃，而是依促參法辦理招標，須依促參法相關規定辦理。

官員指出，機場和店家屬於夥伴關係，店家生意好、營收高，機場公司權利金（或回饋金）才會愈多，雖然現在國門開了，不代表運量馬上會回來，相信桃機公司會務實處理合約和權利金事宜。

桃園機場 桃機 疫情

延伸閱讀

獨／疫情衝擊機場內商家 桃機與營運業者達成兩處理共識

吳怡農批核電延役無方案 侯友宜：中央快處理核廢料

港聖誕湧外遊機場連3天逾2萬人次離境 本地市道失救商場冷

中國COVID-19病例驟增 印度恢復機場抽檢措施

相關新聞

飲料店今年營收 挑戰千億

近年飲料店品牌推陳出新，持續拓展家數，帶動營收由2011年546億元躍升至2021年924億元；今年前十月飲料店營業額為...

桃機商家合約問題 達二共識

疫情重創機場內23家業者，為讓辛苦撐過近三年衝擊的業者能繼續經營，並使機場內商業設施正常為旅客服務，桃園機場公司與機場內...

咖啡館拚轉型 衍生新模式

台灣咖啡店家數穩定成長，去年已突破4,096家，除了國內、外各大品牌持續展店，獨立咖啡店也成為生力軍；台灣咖啡協會分析，...

各機場港口 將參考桃機與商家合約方案

同樣位於疫情海嘯第一排的機場、港口內各店家，疫後都在等待桃園機場公司與機場內業者達成的協議內容，桃機公司與業者完成修約、...

咖啡豆進口額 十年增一倍

據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年共喝掉約28.5億杯咖啡，平均每人每年喝掉200杯咖啡。如此龐大需求下也讓咖啡豆...

統一金雞 博客來去年賺二股本

國內知名網路書店「博客來」驚爆勞資爭議，工作20多年女清潔工無端被解僱，引發網路熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。