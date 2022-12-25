與7-ELEVEN合作 博客來無人可敵

統一超轉投資、網路書店「博客來」驚爆勞資爭議，工作20多年的女清潔工無端被解僱，引發眾人怒火，揚言抵制。業界指出，統一集團是實體通路霸主，擁有非常多的品牌，切入電商領域多年，真正做大的仍只有博客來這個品牌，換言之，博客來就是統一集團最大的電商，假設真被抵制後果不堪設想。

1995年成立的博客來，創辦人為張天立。博客來是繼國外亞馬遜之後，兩岸三地最早成立的網路書店，博客來因購書便利，對當時的實體書店與出版商來說頗為衝擊，讓誠品和金石堂紛紛成立網路書店爭搶大餅。

2000年網路泡沫化，博客來處於慘澹經營的窘境，隔年獲統一超青睞，入股50.03%，取得博客來網站經營權，更推出全球首創「即時庫存顯示」機制。博客來原本就是統一超旗下7-ELEVEN網路購物便合作廠商之一，也因加入7-ELEVEN的到店取貨陣容後，博客來銷售業績開始大幅成長。

2004年，博客來將產品從書籍橫向擴散，主力商品不光是書籍，還有影音及雜誌，書籍占銷售業績比重60％以上，音樂CD和雜誌各占20％及10％，穩坐網路書店第一大，隔年再成立美妝、親子、精品、玩藝、百貨、軟體3C館，再擴大商品類別。

博客來則在2008年與7-ELEVEN合作「24小時隔日取貨」的全年無休服務，接著推出會員分級制度，採取差異化經營、提升會員的黏著度與信任感。

博客來被統一超入主後，20年來穩坐網路書店龍頭，有不願具名的市場人士分析，關鍵在於7-ELEVEN的店數目前有超過6,000多家，取書點非常密集，無人可敵。