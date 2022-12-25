統一金雞 博客來去年賺二股本

國內知名網路書店「博客來」驚爆勞資爭議，工作20多年女清潔工無端被解僱，引發網路熱議。

分析博客來去（2021）年淨賺逾4億元、每股純益（EPS）高達20.13元，儼然是統一集團小金雞，獲利穩健。業內人士表示，實在無法理解為何會出現假承攬真僱傭的狀況。

博客來是台灣第一家網路書店。成立於1995年、迄今已28年，網站圖書品項數超過200萬冊，年銷量超過1,500萬冊，可以配送到全球141多個地區。註冊會員數950萬，以女性會員居多，約占62%。目前無論以紙本書、電子書銷量看來，博客來都是目前圖書的最大通路。

儘管近年出版業持續低迷，整體書市連年衰退，但博客來積極衝刺生活百貨消費市場有成，目前百貨類品項已占銷售四成，圖書占六成，去年更因疫情紅利關係，營收獲利穩定增長。

依據統一去年年報揭露，博客來數位科技資本額1.999億元，去年營收75.6億元，營業利益高達4.86億元，稅後純益4.02億元，每股純益20.13元。