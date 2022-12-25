桃機商家合約問題 達二共識

疫情重創機場內23家業者，為讓辛苦撐過近三年衝擊的業者能繼續經營，並使機場內商業設施正常為旅客服務，桃園機場公司與機場內廠商代表在協商半年後近日取得共識，將會延長業者營運期和調整權利金，達成多贏局面。

桃機公司總經理范孝倫證實，雙方已達成共識，桃機公司近日會整理好相關資料，預計本月底或明年初提報交通部，核定後將依促參法、合約規範，與23家業者逐一商談修約事宜和權利金調整狀況。

范孝倫說，由於每家業者合約內容、條件、營運年限都不同，且廠商相當多，修約事宜又相當繁瑣複雜，很難說何時可全部完成，原則上協商時業者須提出這幾年的財報數字，雙方據以討論疫情期間造成營運的影響，再確定要延長幾年營運期及權利金調降比例。

范孝倫強調，桃機公司與機場內營運廠商是合作夥伴，他們營運狀況好、業績成長，機場公司才能獲得更多權利金，因此一定會好好處理此事。

據指出，桃園機場商家包括免稅店、餐飲店、賣店等有23家，不少商家合約早已到期，但因爆發疫情後，政府希望業者可以繼續經營，維持旅客正常服務，暫時不談合約問題，並會給予紓困和補助，一起撐過疫情海嘯衝擊。

業者說，疫情前桃園機場一年服務多達4,800萬旅客，疫情期間幾乎沒有旅客。機場公司很有誠意，雙方3月開始交換意見，9月中起經過多次溝通討論後，近期終於確定以延長合約、降低權利金方式處理。