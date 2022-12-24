烤壞500隻鴨 ！台中「鴨棧」練出櫻桃烤鴨外帶寶典

以火焰烤鴨在台中美食圈闖出名號的「柴火火焰烤鴨餐館」，今年12月推出外帶烤鴨新品牌「鴨棧」，執行長洪克良表示，新冠疫情延燒 三年來，打亂了原訂的展店計畫，消費習慣也出現大變革，於是順應時勢，推出專攻外帶市場的外帶烤鴨店來突圍逆境。

柴火火焰烤鴨餐館開業至今已邁入第六年，烤過超過7萬隻櫻桃鴨，但跨入外帶烤鴨領域，洪克良仍然步步為營，把一切打掉重練。他指出，坊間外帶烤鴨以土番鴨為主流，「鴨棧我們想保留柴火特色，繼續延用櫻桃鴨。」

但這一決定卻讓洪克良吃足苦頭，櫻桃鴨不但成本比土番鴨貴了許多，品嚐的最佳時機是烤好剛出爐的那一剎那，美味指數會隨著時間流失。

對外帶店來說，外帶櫻桃鴨要做到涼了一樣好吃，根本是不可能的天方夜譚，如何讓櫻桃鴨在冷了之後，依然美味得教舌尖悸動，成了洪克良最大的課題。

「研發兩年來，我們丟掉了四、五百隻鴨。」洪克良又好氣又好笑地說：「我們把所有想得到的方法全都試烤一遍，一遍一遍記錄下來，記錄的筆記本多到可以出書，真的是有招試到沒招，不僅做夢夢到在烤鴨，還開始怪東怪西來減輕烤壞的壓力，簡直快被逼瘋了。」

抱著再不行就放棄的心情做最後一次試烤時，洪克良突發奇想，打破過往對烤鴨的認知，調整溫度與麥芽糖醋水的比例，烤鴨一出爐，洪克良激動得快落淚，這個顏色就對了。

洪克良與夥伴劉淑姈棄教職跨入餐飲圈，一個體育老師、一個數學老師各自發揮所長，從寫的密密麻麻的試烤筆記中，找出外帶櫻桃鴨成功的摩斯密碼。

延續柴火火焰烤鴨餐館嚴選養殖超過70天以上、重約3公斤的大小櫻桃鴨，為了讓外帶櫻桃鴨即使出爐數個小時再嚐，香氣依然馥郁，肉質依舊鮮嫩多汁，醃鴨的辛香料調味比柴火重些，透過一暝一日長時間醃漬入味，再進明爐經過炭火煙燻、高溫烘烤45至50分鐘，出來的櫻桃鴨像琥珀般明豔動人。

「鴨棧」首家店位於北區健行路、中清路口。「經過這兩年的淬鍊，我敢說沒有人比我更懂外帶櫻桃鴨。」洪克良信心滿滿地說。

為了讓外帶也能吃到餐廳級的美味，「鴨棧」不僅堅持用櫻桃鴨，就連吃法也跟柴火一樣多元，推出七款「一鴨三吃」套餐組合，除了包含經典的片皮鴨外，還有塔香、香辣干鍋、鹽酥鴨架三選一、酸筍絲、紫芋米粉鴨架湯及厚功鴨架粥三選一等餐廳級的選項。

厚功鴨架粥還有升級版的干貝海鮮、生猛海鮮龍蝦兩種豪華版鴨架粥，不上館子也能吃到頂級的尚青鮮滋味。還貼心的針對機車外帶族，設計了一款方便置放於腳踏板、易於攜帶的外帶餐盒，此外於12月底前點選1至7號任一套餐，加贈1瓶原價125元的酸梅汁。

特別的是，「鴨棧」還因應孤單經濟推出「一個人吃鴨」套餐，即使單身族也能輕鬆品嚐片皮鴨＋鹽酥鴨架＋厚功鴨粥的烤鴨大餐，原價 350元、開幕特惠298元。