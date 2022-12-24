私法人許可制 不利豪宅

《平均地權條例》修法若通過，未來私法人購置住宅將採許可制，對於「以私法人為主流買方之一的豪宅市場」首當其衝；房產專家表示，若未來新法上路，對已購買預售豪宅案的買方，若後續無法取得政府許可，將產生無法交屋或相關交屋爭議。

據地政司資料統計，去年外國人購置不動產中，建物部分買最多的就是英屬維京群島，雖然不見得全部都是購置住宅，但豪宅市場登記在這類公司情況的確相當常見，境外私法人成為豪宅主力買盤之一，光是2021年英屬維京群島就買了3.95萬坪，另外豪宅買方以公司法人購屋狀況也相當普遍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，這次《平均地權條例》修法，其中私法人購置住宅若採許可制新規範拍板上路，豪宅買氣將首當其衝。

他分析，近年高總價住宅買氣不少是來自台商回流，由於台商個人資金從海外匯入，可能被層層課稅，且單次能回來金額有限，因此部分台商會用境外私法人之公司名義購入。

房產專家何世昌強調，一旦私法人購屋採許可制，將直接衝擊豪宅市場，造成高端市場買氣衰退，尤其已購買預售豪宅案的買方，在房屋交屋前需拿到政府許可，否則不得購買，此舉將造成買賣雙方無法交屋或相關交屋爭議。