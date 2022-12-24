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房仲：北北桃呈價平量縮
中華民國不動產仲介公會全聯會理事長張世芳昨（23）日表示，因《平均地權條例》修法草案可望通過，明年整體房市買氣將萎縮，但房價仍會維持在原水平；區域來看，北北桃明年市況將是價平量縮，台中價量小漲，台南及高雄市則將進入盤整期。
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（全國不動產仲介公會全聯會）昨舉行年終記者會並發布2023年房市預測，由於2022年前10月全國買賣移轉棟數為26.64萬棟，年減4.5%，推估今年全年移轉量可能在31.97萬棟，恐較2021年衰退8.2%。
張世芳指出，由於《平均地權條例》草案修法一審通過，在政策壓抑房市下，明年整體房市買氣將萎縮，但房價仍會維持原水平，並認為2023年房市代表字是「守」，主因高房價、高物價及可能升高的利率與打房政策等，將市場成為不可忽視的隱憂。
以區域房市來看，張世芳認為，台北市、新北市、桃園市明年市況將是「價平量縮」，台中市因捷運效應持續發酵，沿線房市將續走強，價量仍有小漲空間，台南市、高雄市區域房市將進入中場休息的盤整期。
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