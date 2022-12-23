瞄準團爸團媽經濟 7-11推OPEN POINT APP全民共享服務

瞄準團爸團媽商機，統一超（2912）旗下7-ELEVEN今（23）日宣布，將自12月26日起推出「全民共享」服務，主打一人下單、百人共享團購優惠，打開OPEN POINT APP選購團購商品，輸入共享人手機號碼即可開啟服務，最高可與99人共享，首波精選現煮咖啡、便當燴飯、烘焙麵包3大結構。

團購經濟蓬勃發展，根據外部數據粗估一年市場規模高達1,800億元，7-11掌握團購商機，近年來陸續於門市預購服務擴大「團購」結構經營、預購團購商品業績更穩居第一，占年度業績3成以上。

7-11去年於OPEN POINT APP自創全新智能團購平台「i划算」，門市店長化身智能團長，消費者可即時掌握最新團購、限定優惠不漏接，累積服務近300萬人次。

看好素人化身團爸、團媽開團搶便宜商機，7-11「全民共享」服務訴求人人都能當團長、每團最高可與99人共享團購價，門市則是團購取貨點，OPEN POINT APP更內建轉帳免手續費的支付工具icash Pay、零錢包，為素人團長提供全新開團服務平台。

7-11「全民共享」服務，首波聚焦一日三餐剛性需求，以咖啡、便當燴飯、烘焙麵包3大結構推出7大團購組合，現煮咖啡精選CITY CAFE美式、拿鐵推出同品項團購50杯下殺67折；更首度開發7-ELEVEN鮮食團購，推出便當、燴飯、家庭號土司、麵包、點心等指定價格帶團購價78折起。