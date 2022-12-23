快訊

不忍了！88會館案延燒…郭哲敏被爆捲入超跑詐騙案 今發聲明喊告媒體

蔡英文論文案開庭拍桌痛罵法官「混蛋」 台北地院要告彭文正律師

一次掃光24盒！陸人狂搶特定感冒藥 日藥妝店祭中文告示限購

北市嘉興街都更今動土 台電舊印刷所2026變身綠建築

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
台電參與嘉興街公辦都更案今日舉辦動土典禮，一同祈求工程順利。圖／台電提供
台電參與嘉興街公辦都更案今日舉辦動土典禮，一同祈求工程順利。圖／台電提供

台北市大安區嘉興街415號是台電昔日負責全台電費帳單、內部公文及刊物印製的印刷所，營運逾30年後改為員工宿舍，至今建物屋齡超過50歲，台電首度與國家住宅及都市更新中心合作「嘉興街公辦都更」，今（23）日正式動土，預計2026年變身智慧綠建築。

嘉興街公辦都更案23日上午舉辦新建工程基地動土典禮，由國家住都中心執行長黃景茂、台電副總經理王振勇、出資人全坤建設總裁李隆廣等各界貴賓一同祈求工程順利。

台電說明，此次合作嘉興街公辦都更案（大安區辛亥段四小段61地號等28筆土地都市更新案）位於臺北市大安區精華地段，鄰近嘉興公園、大安國小及和平高中，基地總面積約5120平方公尺，其中台電所有面積約2573平方公尺（778坪），占比逾50%為最大地主，該土地昔日為台電自有印刷所，60年代起負責全台電費帳單、內部公文及台電月刊等刊物印刷業務，至2000年初調整為員工宿舍。台電自2011年即開始推動全區都更，2018年由新成立的國家住都中心接手，期間溝通整合高達近70位地主共識，是至今產權最複雜的都更案，2020年完成招商，由全坤建設作為出資人，今日正式邁入開工動土階段。

本案規劃興建3棟地上16-17層、地下4層的複合式住商大樓，包含店面、共享辦公室、公共福利設施及住宅等多元空間使用，預計2026年完工。台電指出，更新後台電將分回獨棟住商大樓，並結合電力本業綠能、節能應用，除可利用太陽光電自主發電，更可搭配智慧電表串連家庭能源管理系統（HEMS），打造智慧綠建築，市值預估逾30億元，完工後將委由物管業者代管出租。

此次都更案同步結合「記憶迴錄 嘉興街公辦都市更新紀錄展」，25日更呼應耶誕節，由台電文創聯手設計團隊（雙好設計）推出期間限定市集。

台電 公辦都更 都市更新

延伸閱讀

害力行國小2學生「喝餿水」 北市衛生局裁罰結果出爐

有意角逐2024大選 趙少康「解決缺電」提3主張：重新評估核四

林奕華2月就任北市副市長避補選 阮昭雄：最糟安排

獨／蔣萬安小內閣明最終「掀鍋」 林奕華任北市副市長

相關新聞

地上權這集團最猛！隱形王者麗寶全台持續獵地看到什麼？

不少建商、買方避之唯恐不及的地上權住宅，對隱形地上權王者麗寶集團來說，卻堅定向前行，今年更在北中南、合計砸約30億元持續掃入地上權土地，究竟集團看好地上權住宅的切入機會點在哪裡？

在陶朱隱園、京華廣場高樓層種樹 威京小沈為何說「男兒就是該戰死沙場」！

威京總部集團主席沈慶京，人稱「威京小沈」，是個孤獨的企業家，蓋了一座全球罕見的指標豪宅陶朱隱園，強調節能、吸碳、抗暖，在台北豪宅市場掀起話題，近期由京華城改建的京華廣場商辦園區，也承襲陶朱的高層種樹理念，將成為全球首座高樓層帷幕綠建築。

TOYOTA攜手天后蔡依林 盛大舉辦「斧頭幫造型比賽」

TOYOTA冠名贊助蔡依林《Ugly Beauty 世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI》，將於2022/12...

SCFI貨櫃運價指數連27跌 周跌幅1.44%

全球貨櫃運價指數本周還是小跌開出，根據今(23)日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數下跌16.2點至1,107.09點，周...

大陸搶藥朝延燒台灣 杏輝醫藥：鎮痛解熱藥物供應充裕

中國大陸新冠疫情持續升溫，加上年節將近，許多民眾搶購普拿疼類鎮痛解熱藥物，導致相關藥品短缺，政府甚至考慮實施「實名制」，...

影／萬物皆漲！台酒：堅持米酒不漲 泡麵等其他品項年後檢討

原物料價格高漲，連國營事業也快「凍未條」，做為指標的國營事業台酒守住最後一道關卡，現在仍未宣布漲價，不過屢次傳出過年後包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。