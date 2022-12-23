北市嘉興街都更今動土 台電舊印刷所2026變身綠建築

台北市大安區嘉興街415號是台電昔日負責全台電費帳單、內部公文及刊物印製的印刷所，營運逾30年後改為員工宿舍，至今建物屋齡超過50歲，台電首度與國家住宅及都市更新中心合作「嘉興街公辦都更」，今（23）日正式動土，預計2026年變身智慧綠建築。

嘉興街公辦都更案23日上午舉辦新建工程基地動土典禮，由國家住都中心執行長黃景茂、台電副總經理王振勇、出資人全坤建設總裁李隆廣等各界貴賓一同祈求工程順利。

台電說明，此次合作嘉興街公辦都更案（大安區辛亥段四小段61地號等28筆土地都市更新案）位於臺北市大安區精華地段，鄰近嘉興公園、大安國小及和平高中，基地總面積約5120平方公尺，其中台電所有面積約2573平方公尺（778坪），占比逾50%為最大地主，該土地昔日為台電自有印刷所，60年代起負責全台電費帳單、內部公文及台電月刊等刊物印刷業務，至2000年初調整為員工宿舍。台電自2011年即開始推動全區都更，2018年由新成立的國家住都中心接手，期間溝通整合高達近70位地主共識，是至今產權最複雜的都更案，2020年完成招商，由全坤建設作為出資人，今日正式邁入開工動土階段。

本案規劃興建3棟地上16-17層、地下4層的複合式住商大樓，包含店面、共享辦公室、公共福利設施及住宅等多元空間使用，預計2026年完工。台電指出，更新後台電將分回獨棟住商大樓，並結合電力本業綠能、節能應用，除可利用太陽光電自主發電，更可搭配智慧電表串連家庭能源管理系統（HEMS），打造智慧綠建築，市值預估逾30億元，完工後將委由物管業者代管出租。

此次都更案同步結合「記憶迴錄 嘉興街公辦都市更新紀錄展」，25日更呼應耶誕節，由台電文創聯手設計團隊（雙好設計）推出期間限定市集。