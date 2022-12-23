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城南水源公辦都市更新案 公告招商

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「城南水源公辦都市更新案」，公開徵求出資者招商案已正式上網公告，預定2023年3月22日截止收件。住都中心提供
由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「城南水源公辦都市更新案」，公開徵求出資者招商案已正式上網公告，預定2023年3月22日截止收件。住都中心提供

由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「城南水源公辦都市更新案」，公開徵求出資者招商案已正式上網公告，預定2023年3月22日截止收件。住都中心表示，本案基地面積約3,188.6坪，是目前台北市少見大面積基地，全案更新後預計可創造約172億元的不動產價值。

住都中心指出，為使出資者充分瞭解本案的申請須知及出資契約規範重點，今（23）日下午於「集思台大會議中心蘇格拉底廳」舉辦招商說明會，現場約有18家廠商出席。

住都中心表示，水源二三期整建住宅為十棟5層樓建物，屋齡已逾50年，且建物室內多為8坪至13坪以下，現況老舊窳陋、居住品質不良及安全堪慮。台北市政府於2021年初提出整宅推動精進方案，依更新意願啟動公辦都更2.0程序，並續於2021年11月劃定策略性更新地區，更新後含獎勵總容積可達兩倍。

本案基地面積約3,188.6坪，是目前台北市少見大面積基地，面新店溪為河岸第一排，與河濱公園、客家文化主題公園、螢橋國中及防災公園預定地相鄰，以水源高架道路往北達士林北投及往南達景美新店，汀洲路地下道接建國高架道路進入市中心，交通區位極佳，形塑優質居住生活圈。

住都中心說，水源二三期整建住宅現況室內坪數狹小，老舊窳陋、居住品質不良及安全堪慮，社區共計十棟建物有460戶，人數眾多共識不易形成。本次招商有五大亮點：已收斂超過400戶住戶需求與意願、良好區位條件、容積獎勵可達兩倍、已有建築規劃方向、權利價值比率明確。希望藉由這五大亮點吸引出資者踴躍參與投標。

都市更新 公辦都更

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