TOYOTA攜手天后蔡依林 盛大舉辦「斧頭幫造型比賽」

TOYOTA冠名贊助蔡依林《Ugly Beauty 世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI》，將於2022/12/31、2023/1/1、2、6、7、8一連舉辦六場，本次TOYOTA獨家於台北小巨蛋打造「怪美的」攤位，與Jolin一同舉辦「斧頭幫造型比賽」，邀請粉絲們秀出你的最佳造型。

和泰汽車（2207）集團指出，Jolin演唱會造型多變，呈現上皆別有用心，每每掀起怪美的時尚風潮，總能在演唱會看見歌迷爭奇鬥艷的打扮，TOYOTA聽到歌迷的心聲，這次要讓Jolin親眼感受粉絲們打扮的用心。

TOYOTA 攜手Jolin舉辦「斧頭幫造型大賽」，歌迷只要於演唱會期間前往TOYOTA攤位，按讚TOYOTA FB並上傳美照，即可獲得蔡依林演唱會限量海報並參加「斧頭幫造型大賽」，Jolin蔡依林將親自選出當日最佳造型，於小巨蛋演唱會萬人現場公布！