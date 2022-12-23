SCFI貨櫃運價指數連27跌 周跌幅1.44%
全球貨櫃運價指數本周還是小跌開出，根據今(23)日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數下跌16.2點至1,107.09點，周跌幅1.44%，連續27周下滑，其中遠東到地中海運價連3周逆勢上漲。
航運物流業者分析，雖然本周運價還未能反彈上漲，然而就目前小跌走勢代表市場貨量已經回穩，業界也會在元月開始加收各種GRI等附加費，所以元月的運價表現有望比市場預期還好。
根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,049美元，較前一周下跌1美元，跌幅0.09%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,896美元，較前一周上漲45美元，漲幅2.43%。
遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,418美元，較前一週下跌5美元，跌幅0.35%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,096美元，較前一週下跌73美元，跌幅2.3%。
近洋線方面，遠東到日本關西及遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)都較前一週下跌10美元；遠東到東南亞每TEU則較前一週下跌16美元，跌幅擴大至7.8%；遠東到韓國每TEU較前一週下跌11美元。
國內的三大貨櫃輪同步證實，農曆春節前出貨小旺季到來，隨著中國大陸封控解除，農曆年前小旺季開始報到，目前海運的需求很熱絡，貨櫃裝載情況好很多，12月的貨櫃需求裝載情況比11月好很多，平均都在9成及滿載。近日海運業界推動使用者付費，不少大型的貨櫃輪業者陸續宣布元月加收亞洲-美國線GRI(綜合費率附加費)。
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