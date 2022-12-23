影／萬物皆漲！台酒：堅持米酒不漲 泡麵等其他品項年後檢討

原物料價格高漲，連國營事業也快「凍未條」，做為指標的國營事業台酒守住最後一道關卡，現在仍未宣布漲價，不過屢次傳出過年後包括泡麵、餅乾類恐會調漲，還有啤酒包裝的鋁罐價格漲了3成，主原料麥芽漲幅也翻倍，台灣菸酒公司董事長丁彥哲坦言，因為成本提高增加不少經營上的壓力，而且台酒已多次自行吸收價格「凍漲」，相關品項是否會因為擋不住壓力調整價格？將會等到年後再做總檢討，但攸關民生需求的米酒，丁彥哲保證絕不會調漲。

另外，月初中國大陸海關總署以註冊訊息不完整為由，暫停進口台灣啤酒等產品，12月營收僅影響130萬元，丁彥哲表示，在商言商，台酒仍會補件，爭取自身權益，強調絕不會損及國格，也會積極拓展日韓等市場， 降低外銷中國大陸的比例。