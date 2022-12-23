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高雄洲際酒店攜手心路基金會 推米飛兔公益認養活動

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄洲際酒店攜手心路基金會，推出米飛兔公益認養活動。照片／業者提供
高雄洲際酒店攜手心路基金會，推出米飛兔公益認養活動。照片／業者提供

高雄洲際酒店在洲際酒店集團台灣區域總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)帶領下，於邁向2023金兔年的聖誕跨年佳節時刻，攜手和羅嘉麒總經理同樣來自荷蘭的米飛兔，策畫溫馨的米飛兔公益認養活動，與心路基金會合作，邀請賓客響應認養洲際限定款米飛兔一對，其中一隻由賓客收藏、另一隻則會捐贈予心路基金會的孩子們。

今(23)日更邀請心路基金會團體至高雄洲際酒店交換聖誕禮物，及參觀洲際烘焙坊Delicatesse的米飛兔期間限定商品區，希望透過米飛兔療癒人心的形象分享溫暖。高雄洲際酒店同步獻上「米飛兔小幸運」住房專案，凡入住即享「洲際精選米飛兔限量福袋」和米飛兔造型迎賓西點等專案禮遇。

洲際酒店集團台灣區域總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)持續帶領高雄洲際酒店，以洲際品牌實踐企業社會責任的精神，於每年聖誕跨年時刻佈置大廳主題聖誕樹，策畫公益認養活動分享資源，透過正向影響力號召賓客共同關懷弱勢族群。

即將迎來2023金兔年，酒店引進了和羅嘉麒總經理同樣來自荷蘭的米飛兔，特別設計限量的洲際限定款圍巾及精緻徽章，創意打造大型聖誕樹裝置，吸引許多賓客駐足合影打卡。期間限定舉辦「飛你莫屬」米飛兔公益認養活動，邀請入住或用餐賓客以880元的公益認養方案，可收藏一隻洲際限定款圍巾造型米飛兔、另一隻洲際徽章款米飛兔則會捐贈予心路基金會的孩子們，分享聖誕新年喜悅，陪伴孩子們暖心過冬。

高雄洲際酒店今(23)日也邀請心路基金會團體至酒店內烘焙坊Delicatesse，一起交換禮物同樂、參觀聖誕樹和米飛兔期間限定商品區，感受聖誕歡樂氛圍。心路基金會高雄分會主任周耕妃表示，很高興有機會參與這次的活動，透過活動參與，心路青年有機會接觸不同的文化藝術、可愛的米飛兔也將陪伴青年迎向更美好的2023。

心路基金會 認養 荷蘭

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