浩鼎抗癌新藥OBI-866發明專利 獲美國專利商標局核准
浩鼎（4174）今（23）日公告接獲專利事務所通知，旗下抗癌新藥OBI-866獲美國專利商標局（USPTO）核准，專利申請案號15/662,162號。
浩鼎OBI-866發明專利「免疫性／治療性聚醣組合物及其用途」，係以醣抗原SSEA-4為作用標的之主動免疫抗癌新藥，將SSEA-4連結於載體蛋白KLH，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗SSEA-4的抗體，以治療癌症。
OBI-866已獲台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准進行第一期人體臨床試驗，現正積極收案中。
臨床試驗資訊網址：https://www1.cde.org.tw/ct_taiwan/search_case2.php?caseno_ind%5B1%5D=6259
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