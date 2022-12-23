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巨樹之夢勇敢啟航！樹德收納50周年慶暨半山夢工廠開幕

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
歡慶耶誕廠慶，半山夢工廠攜手60家台灣優質品牌祭出好康優惠。樹德提供
歡慶耶誕廠慶，半山夢工廠攜手60家台灣優質品牌祭出好康優惠。樹德提供

中部觀光旅遊景點再添一處好去處！由「台灣收納大王」樹德企業斥資30億元打造，結合觀光工廠及商城場域等元素合而為一的嶄新學旅文化基地「半山夢工廠」，今(23)日在南投南崗工業區盛大開幕。

今天同步歡慶樹德收納50週年慶，以南島文化、音樂和舞蹈等豐富活動揭幕，帶動現場熱鬧氣，同時展現半山夢工廠未來將提供給遊客的在地共享意念，一起分享對台灣土地的感恩與回饋。

副總統賴清德特別在昨日提前到場祝賀，他表示，很佩服樹德企業董事長、也是半山夢工廠創辦人吳宜叡的能力和毅力，「夢工廠充歷史性、文化性、教育性和啟發性，反映這塊土地上的人也在追逐夢想」。

賴清德巡視半山夢工廠網路打卡熱景點「生命樹環樹步道」建築藝術物，及占地千坪、樓高8層的各樓層商場規劃設計後表示，不只看到跨國技術、花費十年興建設計的成果，更看到台灣年輕人追逐夢想的毅力和深度，真是意外的收穫和旅程。

今天開幕活動，包括經濟部長王美花、行政院數位產業署署長呂正華、南投縣長林明溱、南投縣長當選人許淑華、南投市長當選人張嘉哲及參山國家風景區管理處長曹忠猷等人，也到場共襄盛舉，參與半山夢工廠認真逐夢、勇敢啟航的歷程。

吳宜叡表示，夢工廠籌備10年，斥資30億元打造「世界最大的小工廠」，並匯集了60家台灣優質經營團隊、超過300個嚴選品牌進駐。以全體驗、全互動、全教學、全育樂四大營運訴求，創造富有文化價值與南島精神的「灣島文化館」、「勇氣極限體驗」。

來到半山夢工廠不只好玩、好逛、好買，更能在場域中欣賞到30處極具深度的文化與製造裝置藝術，感受樹德50年來專精於收存置物的熱情與貢獻，看見樹德努力站上世界舞台之時，仍傾力榮耀台灣的那份炙熱。

樹德2020年遷廠南投，已為地方帶來超過500個就業機會，未來將與地方其他觀光工廠、園區攜手串連、共同合作，為南投創造優質的觀光產業與經濟規模。

開幕典禮中，半山夢工廠特別邀請到2020年首座正名的布農族小學－南投縣信義鄉希娜巴嵐國小的孩子們，用充滿力量的「報戰功」歌曲揭開序幕；和幾經團隊訪查聯繫的台灣平埔原住民族群－噶哈巫族耆老親自獻聲演唱；及數度入圍金曲獎的「小島大歌」計畫團隊。

同時也邀請來自６國南島音樂藝術家遠渡重洋齊聚台灣，其中包含獲得金曲獎「最佳原住民專輯」的阿美族女歌手Putad，以及多次入圍金曲獎的排灣族女歌手戴曉君，以觸動靈魂深處的悠揚歌聲，為夢工廠開幕儀式帶來動人的演出，為所有嘉賓帶來一場豐富的世界南島音樂饗宴。

此外，即日起至12月24日邀請數度入圍金曲獎的「小島大歌」團隊，以南島文化、舞蹈和演唱會，以2場講座、2場工作坊、1場電影院和1場大型演唱會展開一連串「灣島音樂祭」。

吳宜叡說，半山夢工廠偕同廠內60家台灣優質經營團隊，祭出豐富全館優惠活動，同步歡慶樹德收納50週年，與一路並肩同行的朋友們分享這份感恩與回饋。

夢工廠盛大開幕之際，同步歡慶樹德收納50週年舉辦耶誕廠慶，半山夢工廠攜手廠內60家台灣優質品牌祭出豐富好禮與好康優惠，廠慶活動自即日起至1月2日，全館消費滿2,000元就能進行耶誕驚喜抽，通通有獎誠意滿滿，陪大家歡度耶誕精彩跨年。

今天同步歡慶樹德收納50週年慶，以南島文化、音樂和舞蹈等豐富活動揭幕。記者宋健生/攝影
今天同步歡慶樹德收納50週年慶，以南島文化、音樂和舞蹈等豐富活動揭幕。記者宋健生/攝影
結合觀光工廠及商城場域等元素合而為一的「半山夢工廠」今日盛大開幕。記者宋健生/攝影
結合觀光工廠及商城場域等元素合而為一的「半山夢工廠」今日盛大開幕。記者宋健生/攝影

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