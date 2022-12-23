匯兌損失 長興自結11月稅前盈餘1.98億元月減四成

長興材料（1717）今（23）日公告自結2022年11月稅前盈餘為1.98億元，月減40.6%、年減27.1%，每股稅前盈餘0.17元；累計1-11月稅前盈餘34.62億元，年減17.8%，每股稅前盈餘2.84元。公司表示，因台幣急升，致11月獲利急減。

長興11月合併營收40.74億元，與上月持平，較去年同期減少7.78%。原料成本占比持續改善，整體毛利率較上月略增，惟年末季節性費用支出增加，11月營業利益2.6億元，較上月減少16.59%，但較去年同期增加2.07%，由於台幣急升，單月產生匯兌損失，11月稅前盈餘1.98億元，較上月減少40.6%。

長興表示，合成樹脂、特用材料的主要市場在中國大陸，大陸封控鬆綁之後，短期雖因染疫潮影響需求，中長期應可刺激經濟成長動能。電子材料的部分，乾膜光阻進入淡季，供應鏈去化庫存壓力仍在；子公司長廣精機今年出貨維持成長，業績貢獻顯著。