支持水產養殖隱形冠軍 臺灣企銀主辦嘉豐海洋聯貸案

臺灣企銀（2834）統籌主辦嘉豐海洋5年期新台幣32.28億元聯合授信案，在銀行團踴躍參貸下，超額認購逾170％，順利於23日完成聯貸簽約，此次聯貸主要用途為償還既有金融機構負債、充實中期營運及購料周轉金。

嘉豐海洋以建立世界級水產品供應鏈為目標，持續秉持國際化及科技化的經營方針，總部設立於高雄，八座生產基地遍布台灣、泰國、越南及緬甸，在美國及澳洲設有行銷公司，產品線遍及日韓歐美等地。

該公司曾獲國家新創獎的農業及食品生技組產製技術類「台灣鯛遺傳改良暨GPS-25℃雲端冷鏈物流」兩項大獎，致力於創新發展的精神與具體成效，可說是傳統水產業中的高科技產業。

臺灣企銀表示，此次聯貸案內容連結ESG機制，鼓勵嘉豐海洋在自有廠房建置屋頂型太陽能光電設備以減少碳排量，落實永續發展，善盡企業社會責任。未來除了將永續發展概念與做法融入企業專案貸款外，亦與外部輔導機構合作，舉辦綠色金融相關議題講座，協助中小企業永續經營。