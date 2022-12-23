快訊

獨／防疫險以來最大規模人事異動 富邦產六高管將異動

台積電德國廠最快2024年動工？公司今回應

獨／劉世芳女特助違規被開單 事後竟要求女警寫報告

信義房屋楊凱鈞花3年 只為幫客戶買到200萬的房子

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導
信義房屋立業宗旨一向秉持「賺取適當利潤」而非「最大利潤」，企業經營的核心理念，落實在信義人的言行中。圖片來源: 信義房屋
信義房屋立業宗旨一向秉持「賺取適當利潤」而非「最大利潤」，企業經營的核心理念，落實在信義人的言行中。圖片來源: 信義房屋

客戶吳小姐只有200萬預算能買房信義房屋市府復興店專員楊凱鈞花了將近3年，終於幫她圓夢！吳小姐工作多年存到200萬元，打算購屋並搬離夫家，讓一家三口能有比較寬裕的生活空間。了解客戶心願後，即使總價只能買到200萬，楊凱鈞仍努力幫她留意適合的物件，期間一度找到符合預算但屋況極差的房子，且屋主在洽談時不斷調高價格，楊凱鈞主動建議不要追價，「一定幫妳找到更好的房子！」。花了將近3年，皇天不負苦心人，終於替吳小姐完成夢想。

楊凱鈞5年前剛進信義房屋時，偶然認識一位客戶吳小姐，吳小姐一家與公婆同住，近期大伯一家也搬回來，讓原本就不大的3層樓透天空間更顯侷促，離家念大學的兒子偶爾回家，也沒有地方可以好好睡覺。長期在餐廳擔任廚房助手的吳小姐因此決定，要把攢了好多年的200萬元積蓄拿出來買房，希望擁有一間2個房間，丈夫與兒子能偶爾來同住的小窩。

但即使是在5年前，要用200萬元買到高雄市區電梯2房物件，仍然不是件容易的事。楊凱鈞陸續找了一些物件，期間，一度出現一間開價258萬，但屋況、社區環境都不太好的物件，吳小姐堅持要出價洽談，沒想到，屋主不斷調升價格，楊凱鈞主動建議「不要再追價，我一定幫妳找到更好的！」

幾經評估，楊凱鈞建議吳小姐改找室內坪數大的套房，既能貸款、保留部分現金在身上，但仍然能夠隔出兩間房間。吳小姐同意後，楊凱鈞也徹底發揮信義房屋全直營優勢，偕同分店同事一起尋找適合的物件，最後由楊凱鈞的徒弟發現一間套房很符合條件，向屋主爭取到委託，再加上協助確認貸款條件後，順利以210萬左右的價格，替吳小姐買到夢寐以求房子，且丈夫、兒子知情後，也都頗為認同這間房子的條件；歷時近3年的努力，終於成就了多張笑臉。

楊凱鈞表示，房仲工作最大的意義與成就感在於站在客戶立場、協助對方做出對的決定，「先義後利、以人為本」，才是服務的真諦。例如吳小姐的狀況，如果用200萬元買一個條件不好的房子「不是不行」，但住在這樣的地方，她的家人肯定會擔心；而若是用200萬元當頭期款，貸款後買3、400萬的物件「也可以」，可是還款壓力太大，顯然也不是好的做法。

楊凱鈞也曾經遇到一位客戶，不滿父母重男輕女，想搬出家裡買房自住，但存簿裡只有幾千元，且月薪不到3萬塊，有房仲建議她「下斡旋沒損失」，或是找保人做擔保，仍然可以購屋，「但我跟她說，如果我幫你買房子，這是在害妳，不是在幫妳！」希望對方先回家住、好好存錢，最後對方也接受了建議。

看似把成交機會往外推，或是僅成交價錢較低的小案子，對楊凱鈞來說，卻是房仲工作的基本心法。而信義房屋立業宗旨一向秉持「賺取適當利潤」而非「最大利潤」，企業經營的核心理念，也早已落實在信義人的言行中。

信義房屋 買房 房仲

延伸閱讀

租屋漏看1細節「多付1個月房租」 過來人揭陷阱：真的很可惡

信義房屋全方位發展 發揮綜效

房仲允諾「買房就送第四台」 下一句讓他聽了啼笑皆非

找房仲沒用？她急買房只能上網找 過來人建議這樣做最好

相關新聞

最高漲2萬！台灣本田宣布2月1日起 旗下三款車全部漲價

台灣本田（HONDA）對經銷商宣布明年的新售價，旗下三款車將全數調漲售價，CR-V三個車型調漲2萬元，HR-V雙車型調漲...

仲介全聯會籲政府協助青年購屋 提供9成、40年、1%房貸

不動產仲介公會全聯會今天提出三大住宅政策建言，希望政府推出換屋補貼鼓勵換屋，推出高成數、高期數、高寬限期、低利率等「三高...

英屬維京群島一年買近4萬坪 禁私法人購宅衝擊豪宅

立法院初審通過《平均地權條例》修正案，對於私法人購置住宅將採許可制，豪宅市場首當其衝，根據地政司年報資料顯示，去年境外公...

桃園推案熱區有貓膩 這區今年破5,000戶最狂

根據內政部「預售屋建案備查」最新資料統計，今年截至12月22日，桃園全市目前已有279個預售案推出，總戶數約2.74萬戶...

「富媽媽」亮麗上通告、隔天幫客戶刷馬桶！先生離開科技業 她陪創業年收近千萬

2017年，十方在台灣知名半導體公司工作的先生，因長年在高壓的環境中，身體慢慢出現狀況。隔年公公罹患癌症，先生也得到糖尿病和憂鬱症。那年他不過43歲。

一手賣明星香水、一手賣鴨掌 幕後電商連年營收翻倍探險記

賣香氛的、跟賣鴨掌的，背後，原來是同一個老闆？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。