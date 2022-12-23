信義房屋楊凱鈞花3年 只為幫客戶買到200萬的房子

客戶吳小姐只有200萬預算能買房，信義房屋市府復興店專員楊凱鈞花了將近3年，終於幫她圓夢！吳小姐工作多年存到200萬元，打算購屋並搬離夫家，讓一家三口能有比較寬裕的生活空間。了解客戶心願後，即使總價只能買到200萬，楊凱鈞仍努力幫她留意適合的物件，期間一度找到符合預算但屋況極差的房子，且屋主在洽談時不斷調高價格，楊凱鈞主動建議不要追價，「一定幫妳找到更好的房子！」。花了將近3年，皇天不負苦心人，終於替吳小姐完成夢想。

楊凱鈞5年前剛進信義房屋時，偶然認識一位客戶吳小姐，吳小姐一家與公婆同住，近期大伯一家也搬回來，讓原本就不大的3層樓透天空間更顯侷促，離家念大學的兒子偶爾回家，也沒有地方可以好好睡覺。長期在餐廳擔任廚房助手的吳小姐因此決定，要把攢了好多年的200萬元積蓄拿出來買房，希望擁有一間2個房間，丈夫與兒子能偶爾來同住的小窩。

但即使是在5年前，要用200萬元買到高雄市區電梯2房物件，仍然不是件容易的事。楊凱鈞陸續找了一些物件，期間，一度出現一間開價258萬，但屋況、社區環境都不太好的物件，吳小姐堅持要出價洽談，沒想到，屋主不斷調升價格，楊凱鈞主動建議「不要再追價，我一定幫妳找到更好的！」

幾經評估，楊凱鈞建議吳小姐改找室內坪數大的套房，既能貸款、保留部分現金在身上，但仍然能夠隔出兩間房間。吳小姐同意後，楊凱鈞也徹底發揮信義房屋全直營優勢，偕同分店同事一起尋找適合的物件，最後由楊凱鈞的徒弟發現一間套房很符合條件，向屋主爭取到委託，再加上協助確認貸款條件後，順利以210萬左右的價格，替吳小姐買到夢寐以求房子，且丈夫、兒子知情後，也都頗為認同這間房子的條件；歷時近3年的努力，終於成就了多張笑臉。

楊凱鈞表示，房仲工作最大的意義與成就感在於站在客戶立場、協助對方做出對的決定，「先義後利、以人為本」，才是服務的真諦。例如吳小姐的狀況，如果用200萬元買一個條件不好的房子「不是不行」，但住在這樣的地方，她的家人肯定會擔心；而若是用200萬元當頭期款，貸款後買3、400萬的物件「也可以」，可是還款壓力太大，顯然也不是好的做法。

楊凱鈞也曾經遇到一位客戶，不滿父母重男輕女，想搬出家裡買房自住，但存簿裡只有幾千元，且月薪不到3萬塊，有房仲建議她「下斡旋沒損失」，或是找保人做擔保，仍然可以購屋，「但我跟她說，如果我幫你買房子，這是在害妳，不是在幫妳！」希望對方先回家住、好好存錢，最後對方也接受了建議。

看似把成交機會往外推，或是僅成交價錢較低的小案子，對楊凱鈞來說，卻是房仲工作的基本心法。而信義房屋立業宗旨一向秉持「賺取適當利潤」而非「最大利潤」，企業經營的核心理念，也早已落實在信義人的言行中。