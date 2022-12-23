不想退休後日子愈過愈無趣 104高年級平台協助職涯轉型

104人力銀行今（23）日表示，以發揮長者價值為使命的104高年級平台誕生，協助退休族群進行職涯轉型，替自身的價值、知識與經驗，再次找到合適發揮的舞台，開啟人生第二曲線，也為社會打造多元、平等與共融的就業市場。

臉上總是掛著笑容的邱信美，年輕時有著一段辛苦的歲月，丈夫在女兒八歲時離開，她獨自將孩子拉拔長大，因長期操勞，身體累出病來，55歲時從工作退下來，為了身體健康，漫步山林投入大自然懷抱，也開始將撿拾的種籽做成掛飾、吊飾，就此展開以種籽創作為樂的人生第二曲線。

104高年級平台協助邱信美成為授課老師，提供分享種籽創作的園地，也因此結交到一群同好，豐富人生下半場。她說，忙了一輩子，既然年輕時已經苦過，退休後就要卸下重擔，做自己、愛自己，找到適合的興趣，沈浸其中，每天有事情忙，時間就過得充實快樂。

蔡伯淵曾是日商電子公司的高階主管，退休後每天看電視、吃東西，日子愈過愈無趣，便去參加導覽員的培訓課程，爾後他在104高年級平台開設導覽課，用生態與人文雙管齊下的深度導覽解說內容，有時還加入打油詩及歌曲，讓參與的學員讚賞不已，累積超過千名學員已上過蔡伯淵的導覽課程。

人生下半場，在截然不同的領域開展第二曲線，蔡伯淵以積極進取的心態，發展新職涯。他說，當導覽老師不僅能將所學分享給大家，看到學員的回饋，也讓自己獲得成就感，他越做越有起勁、越有活力。

在104高年級平台開課的熟齡老師，課程設計都有自己的風格，頗受學員好評。邱信美老師的種籽創作課，學員葉子幾乎是每堂課都參加，她說，每次上課都充滿驚喜，期待看到老師從皮箱裡拿出各具特色的種籽，而老師傾囊教授，激發學員創意，總是讓她做到忘我，過程中，常進入心流的狀態，充滿喜悅與滿足感。

退休後的Ivy原本想過著天天吃喝玩樂的生活，但半年後就覺得生活沒重心很無聊，在朋友邀約下，參加了104高年級的導覽課程，走出戶外親近好山好水，聽著老師解說地理、歷史、人文故事，每回都是一趟洗滌身心又有知識收穫的旅程。讓她更開心的是，結交許多充滿熱情的學員好朋友，突破離開職場後社交圈不易拓展的情況，彼此交換退休後的生活規劃，讓她有所學習。

104高年級以「發揮健康長者價值」為使命，提供職涯轉型、賦能等計畫，讓高年級朋友再次找到合適發揮的舞台。平台邀請學有專長的高年級長輩開班授課，帶學員上山下海、傳承技藝、或成為職涯諮詢顧問。自2017年高年級平台推出至2022年10月底，已經有逾400位熟齡者在平台開課，累積超過8,500場次的課程與活動，參加的學員人數也近56,000人。為活化中高齡人力，創造永續的就業環境，104高年級將繼續努力讓高年級價值再發光。