桃園推案熱區有貓膩 這區今年破5,000戶最狂

根據內政部「預售屋建案備查」最新資料統計，今年截至12月22日，桃園全市目前已有279個預售案推出，總戶數約2.74萬戶，中壢區以5,015戶奪下桃園市推案冠軍，也是唯一破5千戶大關行政區，接著為龜山區和桃園區，分別以4,832戶和4,127戶位居二、三名。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，龜山、桃園、中壢正好是國道一號三個主要出入口的沿線，數十年來都是北客南移、南客北遷的熱門地點，加上桃園跟中壢有火車站運輸，商圈發展較早，人口相對集中，公設也相對完整，始終受到購屋族的青睞。

江怡慧表示，中壢區45筆推案、共5,015戶，以百戶型的小型社區為主，建設題材豐富的青埔特區，仍是集中度最高的區段，其次為相對平價的龍岡商圈。

居次的龜山區，預售建案戶數與中壢相去不遠，但龜山僅憑17筆推案就達到4,832戶規模。

台灣房屋長庚直營門市店長林士涵表示，龜山新案主要集中在A7-A8之間的範圍，以A7重劃區為大宗，由於重劃區的基地面積都頗具規模，因此新案推案量體不小，使平均每案戶數將近300戶，建商大膽推案，也顯示業者對區域未來發展相當看好。

江怡慧表示，平均地權條例五大重拳初審過關，影響最大的是預售屋市場以及建商未來推案的方向與態度，同時能抑制投資客交易，不排除民眾購屋轉向成屋市場，引導不動產交易市場走向自住客為大宗的正常機制。

林士涵分析，A7劃重劃區整體來說，由於附近有華亞科學園區，工四工業區、體育大學、長庚醫學院，加上中華郵政物流園區預估可為當地增加數千個就業機會，因此不動產市場的需求與發展，均具有爆發性成長前景。

桃園市今年未達千戶案量的區域，只有新屋、平鎮兩區，江怡慧說明，整體來看，桃園各行政區普遍推案量體達一定水準。