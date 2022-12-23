快訊

明年起家事移工可在雇主家自主防疫 「快篩陰可工作」

症狀越來越糟！金曲歌后詹雅雯突宣布出國：再等就沒力氣了

安德魯王子涉性侵遭拔軍銜 英王查理三世要王后接手

桃園推案熱區有貓膩 這區今年破5,000戶最狂

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園龜山A7重劃區房市示意圖。圖／台灣房屋提供
桃園龜山A7重劃區房市示意圖。圖／台灣房屋提供

根據內政部「預售屋建案備查」最新資料統計，今年截至12月22日，桃園全市目前已有279個預售案推出，總戶數約2.74萬戶，中壢區以5,015戶奪下桃園市推案冠軍，也是唯一破5千戶大關行政區，接著為龜山區和桃園區，分別以4,832戶和4,127戶位居二、三名。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，龜山、桃園、中壢正好是國道一號三個主要出入口的沿線，數十年來都是北客南移、南客北遷的熱門地點，加上桃園跟中壢有火車站運輸，商圈發展較早，人口相對集中，公設也相對完整，始終受到購屋族的青睞。

江怡慧表示，中壢區45筆推案、共5,015戶，以百戶型的小型社區為主，建設題材豐富的青埔特區，仍是集中度最高的區段，其次為相對平價的龍岡商圈。

居次的龜山區，預售建案戶數與中壢相去不遠，但龜山僅憑17筆推案就達到4,832戶規模。

台灣房屋長庚直營門市店長林士涵表示，龜山新案主要集中在A7-A8之間的範圍，以A7重劃區為大宗，由於重劃區的基地面積都頗具規模，因此新案推案量體不小，使平均每案戶數將近300戶，建商大膽推案，也顯示業者對區域未來發展相當看好。

江怡慧表示，平均地權條例五大重拳初審過關，影響最大的是預售屋市場以及建商未來推案的方向與態度，同時能抑制投資客交易，不排除民眾購屋轉向成屋市場，引導不動產交易市場走向自住客為大宗的正常機制。

林士涵分析，A7劃重劃區整體來說，由於附近有華亞科學園區，工四工業區、體育大學、長庚醫學院，加上中華郵政物流園區預估可為當地增加數千個就業機會，因此不動產市場的需求與發展，均具有爆發性成長前景。

桃園市今年未達千戶案量的區域，只有新屋、平鎮兩區，江怡慧說明，整體來看，桃園各行政區普遍推案量體達一定水準。

江怡慧表示，除桃園、龜山、中壢外，隨著國道二號開通等交通運輸的提升，以及各行政區內重劃區的良善規劃，蘆竹、大園、八德等地區也都吸引了許多年輕購屋族，市場明顯由蛋黃區外擴至蛋白區置產。

桃園高鐵青埔特區示意圖。圖／台灣房屋提供
桃園高鐵青埔特區示意圖。圖／台灣房屋提供
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

重劃區 建商

延伸閱讀

2023桃園最新打卡點！ 大片落地窗絕美舒適「桃園市圖書館新總館」親子共遊最佳去處

桃園Eco-Schools冠全台 黑松綠+校園計畫助多校認證

桃園警值勤撞傷女騎士得國賠 八德分局將上訴

不僅有露營車專屬工作區，離機場還很近！福斯商旅桃園榮陞大興服務中心上線服務

相關新聞

桃園推案熱區有貓膩 這區今年破5,000戶最狂

根據內政部「預售屋建案備查」最新資料統計，今年截至12月22日，桃園全市目前已有279個預售案推出，總戶數約2.74萬戶...

力推「五感十築」 宏國公主打造生態烏托邦

老字號建築業宏國集團，傳承到第三代，成立了新創品牌「五感十築」，成為集團旗下的永續健康品牌，要務就是打造出有如「生態烏托...

經濟選書／洞燭機先 找到市場白地

創業者必須看見市場上未被滿足的需求，而不是將眼光局限於商品或服務開發上，這使得創業者養成一個很好的習慣，那就是「發現顧客...

「五感十築」 宏國第三代打造生態烏托邦

老字號建築業宏國集團，傳承到第三代林鈺芳，成立了新創品牌「五感十築」，成為集團旗下的永續健康品牌，要務就是打造出有如「生...

磁磚喊漲 建商腹背受敵

受通膨影響，台灣陶瓷工業同業公會昨（22）日表示，近一年成本不斷上漲，平均不同產品類別成本增加12~17%左右，部分業者...

冠軍保守看待後市

連磁磚都要漲，產業保守看市場。國內建材大廠冠軍建材指出，由於明年全球經濟展望不樂觀，加上升息、政府打炒房未見放軟之下，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。