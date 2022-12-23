力推「五感十築」 宏國公主打造生態烏托邦

老字號建築業宏國集團，傳承到第三代，成立了新創品牌「五感十築」，成為集團旗下的永續健康品牌，要務就是打造出有如「生態烏托邦」的健康社區。

所謂五感就是眼、耳、口、鼻、心，十築則是包括安心、好氧、好水、健康、沈靜、舒適、自然、全齡、美學和珍惜等十項建築標準，這些條件，都將成為對客戶的承諾。北市「宏國大道城」為首次採納標準的建案，共有A、B、C、D四棟，其中C、D棟都已完銷。未來宜蘭五結開發案、鶯歌案等新案也將陸續採用。

至於為何想推動五感十築這個品牌？宏國建設執行長暨五感十築創新長林鈺芳說，身為開發者，她認為宏國有責任把關，提升社區的生活品質，像是她與父親促成台北101大樓取得全球最具權威的綠建築國際標準LEED認證，以及屋齡逾30年的宏國大樓，也在今年榮獲LEED白金級認證，所以她想透過「五感十築」，告訴消費者綠建築是什麼及其重要性。

林鈺芳是林謝罕見的孫女、林鴻明的女兒。她10多年前在香港工作時，了解到不動產開發商是產業龍頭，長期影響著產業的發展方向及使用者的生活場域，便看見了自己的使命，決心往綠建築發展並取得LEED美國綠建築專業證照。回到台灣，除了傳承宏國建築血統，也期待自己在不動產業的角色能影響更多業者，因此她推動創立「五感十築」，做為宏國的永續建築品牌，它是累積前輩們的經驗傳承，透過先進的建築科技，提供永續的解決方案，並創造滿足當代生活的五感體驗。

林鈺芳強調，建築物在整體生命周期之中，包含各式建材利用，創造耗能占全球能源40%以上，排放溫室氣體量達30%，而建築的碳排放量也占40%，大於工業及交通的排放，因此，從建築物著手節能減碳，對減碳最具潛力。

「拿一堆獎項其實消費者也無感，所以不如就做五感十築，落實到建案住宅的DNA裡，讓客戶住得安心、教客戶如何長命百歲」，林鈺芳說，從水質、結構安全、好的空氣品質、新家的油漆味道是否含有害物質、臥室房門有一小時的防火時效等，都是建案的基本標配；有了健康生活後，還要對環境有所貢獻，例如節能省電、雨水回收系統，更要從一開始就必須設計好，「最後就是珍惜這一切」。

林鈺芳坦言，五感十築並不會是建築同業想要做的事情，因為成本會增加不少。那為何還是想做？她笑說，就是有一種使命感吧，希望藉由新品牌，讓大眾更瞭解宏國在綠建築、環保、健康的主張。