經濟選書／洞燭機先 找到市場白地

創業者必須看見市場上未被滿足的需求，而不是將眼光局限於商品或服務開發上，這使得創業者養成一個很好的習慣，那就是「發現顧客的需求」。

發現需求，才能鎖定需求。從來都不是商品或服務有多好，而是顧客有需求，購買才會發生，尤其是在供過於求的時代，人們不再因為缺乏而購買，而是在購買中實現自我價值與風格，所以品牌投射而出的，是使用者個人的認知與形象。

因此，「看見市場未被滿足的需求」，可說是創業者的洞見，這也是市場白地與藍海策略所欲揭示的。隨著科技發展與數位應用的來臨，白地、藍海如百花綻放，吸引創業者競相投入。

接下來更重要的問題是：如何發現市場的白地？鎖定創業洞見的方式有三：

一、現有行業數位迭代：例如Airbnb，酒店住宿訂位本來就是存在的需求，過去的平台都是為星級酒店服務，民宿興起之後，平台的取向也更加多元化，但Airbnb更進一步，從「交換住宿」角度切入產業，也就是說，「房源」不僅來自酒店民宿業者，更擴及到家中有多餘房間的家庭，於是，一家擁有最多房源數，超過實體任何一家連鎖酒店的超級平台騰空而出。

二、縮小範圍聚焦單品：「一招鮮、走天下」，以鼎泰豐為例，一家餐廳若要全菜單都好吃不難，但很容易淹沒在顧客的視野之中，因為好吃的店很多，但「聚焦單品」，將小籠包做到極致，拉開與競爭對手的差距，此時餐廳就被凸顯出來了。就像小籠湯包已經成為鼎泰豐的代名詞，將一道菜做到極致，如同「有情門」設計家具將一張椅子做到極致一樣，都能發揮市場吸睛的效果。

三、改變規則實體迭代：從泡沫紅茶到珍珠奶茶，有人爭搶誰是珍珠奶茶的創始店？但真的該爭搶的是，誰是第一家外帶茶飲專賣店，將簡餐廳中的茶飲料單獨拎出來；亦或是將街頭巷尾的茶攤推入店中，以700 C.C.飲料為主的外帶茶飲專賣店，一躍成為市場的主流，茶飲店整體年度營收來到了600～900億區間，從業店數更高達30,000店。

其實還有第四種！想一想，身為創業者，理應在數位時代看見新的創業機遇…是的，與你的洞見一致，那就是獨角獸。

不用向任何原有行業借鑒，透過數位科技應用，打造顧客全新的需求，例如：臉書、Line或微信…數位影響力所及，上述第一項發現白地的方法與獨角獸或社群應用的迭代，還在進行當中，在在考驗著創業者的洞見。

我在舉例獨角獸業者時，創業者應該有一項發現，那就是臉書從美國向全球幅射發展、Line從韓國出發，而微信則在中國大陸開始，我們必須了解，每一項洞見並不只有你一個人發現，一旦進入了賽道，比的就是速度，這是非常燒錢的，但幸好不必人人都做獨角獸。

（摘自《數位新創業：直搗創業核心的28個關鍵思維與實務工具》，經濟日報出版）