嘉楠風華酒店攜手做公益 愛心捐贈兩個社福團體

嘉楠集團秉持取之社會、用之社會的精神，今(22)日在嘉楠風華酒店舉辦「攜手做公益．愛心捐贈活動」，共捐出26萬元給社團法人中華民國社區重聽福利協會及修緣育幼院等兩個社福團體。

嘉楠集團近幾年致力於社會企業責任的落實與推動，從雲林出發到今日，範圍橫跨嘉義、礁溪、墾丁等多個城市。

而嘉楠風華酒店自2017年成立後，也積極投入公益活動，包括公益馬拉松、捐血活動等；近兩年因為疫情，改由攜手做公益住宿專案，邀請旅客平日來嘉義旅遊分散群聚的同時，也可以做愛心。

不僅如此，嘉楠風華酒店「奇幻魔法堡」歲末年終回饋嘉義市民，自12月24日至1月20日期間，嘉義市民憑證件帶孩童入場，不分平假日孩童票可現折100元，大人票價費用50元(可折抵親子館餐飲消費)。

嘉楠風華酒店總經理陳建昇表示．嘉楠風華酒店這幾年來承蒙旅客與各界的協助日益茁壯，疫情期間希望藉由此活動拋磚引玉，讓更多企業一起投入愛心做公益。

此專案設定提撥住房營收的一成為公益捐贈，陳建昇感謝所有旅客的愛心，讓目標提前達成，在第3季時愛心公益住房專案總銷售額已達260萬元，也讓嘉楠風華酒店能有機會服務弱勢團體及孩童。

此次捐贈的兩個社福團體，分別為社團法人中華民國社區重聽福利協會，以及財團法人嘉義市私立修緣育幼院。

中華民國社區重聽福利協會創立於1997年，主要結合民間人士的力量與政府的福利資源，照顧弱勢族群，協助聽損者生活重建、找回原音世界，重拾自信、尊嚴的人生。協會未來將利用這筆捐款製作助聽器，協助聽語障者找回原音世界，預約一個有聲的未來。