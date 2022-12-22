統一啟動麵食革新計畫 推出創新麵體「沖泡式非油炸麵」

泡麵龍頭統一（1216）啟動「麵體革新」計畫，22日宣布推出經歷15年研究的創新麵體-沖泡式非油炸麵，麵條用熱水沖泡，就可有現煮麵般口感，不用烹煮，重點在於烘麵技術革新。多年前統一董座羅智先對大陸泡麵市場，就將重新定義為「生活麵」。今年台灣則希望貼近新生代的飲食生活，要以沖泡式非油炸麵穩固泡麵龍頭地位。

統一22日股價以65.9元作收，上漲0.5元。

台灣速食麵市場一年約有140億元商機，最知名且市占最大為統一泡麵，品牌多達九個，其中主力品牌有統一麵、來一客、阿Q桶麵、滿漢大餐、大補帖、科學麵等。統一在台灣年銷售逾3億包泡麵，有望再創歷史新高。

統一主管表示，沖泡式非油炸麵特色在於即食方便、口感真實等優勢，今年9月起陸續推出系列新品，以麵館真食感的統一麵小時光麵館、滿漢大餐GOLD、大補帖、巷口乾麵，皆是使用沖泡式非油炸麵體，於全台7-11及康是美上架。

統一主管也指出，為了進行麵體革新，「沖泡式非油炸麵」為統一花了15年研發，尤其以烘麵技術最為困難。

統一董事長羅智先多年前，看好大陸食品市場掀起一波「自燃飯」、「自燃湯品」、「自燃火鍋」等新商品，訴求使用發熱包與清水就能將食物加熱，不需要開火、使用微波爐、甚至不用熱水，就能吃到熱騰騰的湯、麵、飯與火鍋。

當時羅智先表示，過去的方便麵已經不符合現在消費者的生活型態，食品業必須跟著轉型，才會重新將麵食定義為生活麵。

然而統一在台灣穩坐多年泡麵龍頭，也是看好泡麵是現今消費者快速便利充飢的選擇，但也難免會想念傳統麵攤現煮口感，也希望致力追求讓麵食更貼近新生代的飲食生活，經歷15年的麵身專研，打破傳統泡麵侷限，開創出麵體的新世代「沖泡式非油炸麵」，讓忙碌消費者只要簡單沖泡就可享受現煮麵般的口感。