新安東京海上產險增資 裕隆集團力挺

都更不難，難的是你的鄰居以及人心。最近有一位網友佩佩在臉書社團提問，要怎樣知道自己家，有沒有都更機會，都更是誰發起的，是里長嗎，還是誰？佩佩很擔心，步入老屋社會的台灣，以後會不會處處是百年老房，她心急地想找行家問一問。

2022-12-22 18:27