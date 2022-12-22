新安東京海上產險增資 裕隆集團力挺
為了防疫險，新安東京海上產險日前(11/18)董事會通過增資52.99億元，裕隆集團、日本東京海上兩大股東支持第二次增資計畫，裕隆集團與日本東京海上依前次增資後的股權比例49.48%及50.18%進行認列。
裕隆（2201）集團旗下裕隆汽車、中華汽車（2204）、裕融企業（9941）今日董事會通過對新安東京海上產險增資案，裕隆汽車、中華汽車與裕融企業分別對新安東京海上產險增資 9.87 億元、 12.1 億元及 2.54 億元，協助新安東京海上產險強化財務結構及提升資本適足水準。
今年國內多家產險公司包括新安在內，均面臨因防疫險理賠帶來的重大財務損失，新安東京海上產險秉持保戶權益優先的原則，截至今年11月底已受理防疫險理賠約78.56萬件，賠款金額約384.33億元。新安東京海上產險防疫保單重大理賠損失，在完成此次增資後，合計兩次增資金額為199.99億元，裕隆集團評估此事件乃一次性影響，裕隆汽車、中華汽車與裕融企業今年本業業務仍持續穩定獲利，預期明年整體損益表現可望回歸正常水準。
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