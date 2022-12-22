一晚要價上萬卻約客人去淨潭撿垃圾！為什麼雲品被罵神經病也要做？

「我在股東會上，都很明白的說，我們不會是一間追求利益極大化的企業，」雲品國際董事長盛治仁說。

這間五星級酒店不只敢跟股東這樣坦白，自2018年起，雲品開始不提供瓶裝水，客人想要喝水，得到走廊上的氣泡水機裝水。

2019年，為了環保，一晚要價上萬的雲品，決定不主動提供備品，直至去年底起，更進一步取消備品，若客人需要，得自掏腰包到櫃台購買。

從股東到客戶服務，雲品做了別人不敢做的事情，為的是什麼？

「如果你追求利益極大化，你就只會去想短期的事情，當你只是為了己利存在，社會未必見得會需要你，你就很容易會被淘汰，」他解釋。

他們敢，是因為雲品把眼光放遠，堅持長期利益，去思考，除了營利，如何創造自己被社會需要的價值？

他舉例，雲品不提供瓶裝水，其實是改買成本更貴的義大利氣泡水機，不只成本提高，因為重複使用的玻璃瓶要清洗勢必增加員工的勞務，同時，客人需要自行裝水，也會增加不便。

「我們彼此忍受不便，可是光是一年，我們就省下超過三十二萬瓶的瓶裝水，一個館就省這麼多，全台有多少間五星級飯店，若都這樣做，會是一件很值得的事情，」他強調。

犧牲便利，換來永續，為何不做？

也因此，自去年底開始，雲品酒店決定取消備品，雖然客訴提升，第一線服務員得冒著被不理性的客人當面罵髒話的挫折，但，雲品省下的瓶瓶罐罐，竟超過百萬瓶。

為了未來，雲品願意勇敢。

「我們還約客人去淨潭，也許你會說，神經病誰會願意花一晚一萬塊，還去撿垃圾？結果還真的有客人很開心一起去，因為淨潭的路線都是過去他們沒走過的，」盛治仁笑說。

只要願意踏出去，就會有收穫，並且有信心願意多做。

雲品決定推行永續時，起初，是由總部邀請外部NGO針對高階主管設計永續桌遊，最後再下到每一個飯店進行員工訓練。

「做永續是高成本高勞務的事情，所以要不斷溝通，讓同仁能夠打從心底認同，」他說。

三年過後，雲品的員工開始產生變化，自發性的主動提出永續相關建議，更願意利他。

比如，雲品員工都有下午買手搖飲的習慣，因為雲品已不提供瓶裝水，因此，也開始希望購買的手搖飲能夠使用環保杯，於是，他們竟然主動找日月潭風景管理處洽談，希望整個日月潭能夠使用循環杯，遊客到訪後，無論在餐廳或是手搖飲店都使用循環杯，以減少一次性塑料使用。

當永續成為文化，整個企業的策略開始轉變。

「我們開始推出低碳婚禮、到台東紅葉谷做地方創生，」盛治仁說，每年六月，雲品員工會聚在一起提出創意點子，並在年底驗收哪些創意真的被落實，其中，有愈來愈多創新服務都是與永續有關。

文化，造就策略的轉變，也使得雲品走出差異化。

然而，光是工作就夠累了，為什麼這群人還願意去淨潭？甚至跑去洽談循環杯？這些其實都不是份內的事。

盛治仁拿南非保險龍頭Discovery舉例，這間保險公司的企業宗旨是要讓客戶過更健康的生活，它設計客戶願意接受的規則，如，手機去偵測他有沒有開車超速？或是有沒有固定上健身房、吃健康食品？如果有做到這些事項，保費最多能夠減免超過一半，因為如果客戶願意過健康生活，它的理賠風險就能夠降低。

「更重要的是，員工每天上班是充滿熱情，因為他不是在賣保單，而是在幫助客戶過更健康的生活，」他說，行善跟獲利，其實是可以完全兼顧。

當企業有一個非獲利的目標，並且對社會友善，工作能因此更有意義，熱情，就能源源不絕，當員工願意替別人多想，客戶的滿意度，怎能不跟著提升？

這，就是雲品勇敢的原因。

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