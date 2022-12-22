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圓滿客戶對媽媽的愛 信義房屋葉俞顯找到房仲工作價值

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導
信義房屋高雄陽明店店長葉俞顯（中）獲2022金仲獎不動產經紀人楷模。圖片來源: 信義房屋
信義房屋高雄陽明店店長葉俞顯（中）獲2022金仲獎不動產經紀人楷模。圖片來源: 信義房屋

帶著媽媽神主牌租屋多年的老太太，想買房卻因為貸款條件不佳，加上需要合適的房屋座向擺放神主牌，讓老太太一直找不到理想的房子。信義房屋高雄陽明店店長葉俞顯秉持服務初心，除了將老太太的找屋條件謹記在心、隨時留意，也動員團隊夥伴幫忙，終在有限時間內找到合適物件，替老太太圓夢，買到合適房子讓媽媽的神主牌不再需要遷移。

葉俞顯認為協助客戶買賣房屋，是房仲工作的日常，但若只為成交、業績，往往「吃緊弄破碗」，唯有真心為客戶著想，提供好的服務，先有「義」，自然會有「利」，這也是葉俞顯入行十三年來，對信義房屋理念的深刻體悟。

念醫學工程畢業的葉俞顯，看到大部分同學不是做維修工作，就是賣醫療儀器，因而決定踏入房仲業挑戰高薪。葉俞顯說，其實剛入行容易有急著成交的心態，忽略中間是否真的帶給客戶好的服務。然而一件深刻的服務案例，也讓葉俞顯徹底改變想法，重新認定房仲工作的價值。

那是一個接近打烊的時間點，一位神情疲憊的婦人進店，葉俞顯回憶道。原來這位老太太租房幾十年，因遇到房東要賣房，而起心動念決定買房，然而客戶本身從事清潔工作，加上兒子30幾歲仍沒有固定工作，經濟不穩定導致貸款條件不佳，而被許多房仲業者拒於門外。

但葉俞顯秉持著服務好每位客戶的想法，即使客戶因工作關係能看屋的時間有限，也因家中祭拜習慣，對房屋座向多有要求，他仍積極為客戶尋找合適房屋。除了謹記找屋條件、隨時留意，也動員團隊夥伴的幫忙，期間客戶為求謹慎，更會在每次看屋時向過世媽媽請示，見此情景葉俞顯沒有多想或多問，仍耐心找尋物件，一路陪伴著客戶找到讓過世媽媽也滿意的房子，完成買房的心願。

順利成交後，客戶除了非常感謝，也感性的告訴葉俞顯，自己終於不用再帶著媽媽的神主牌遷移了。當下葉俞顯才恍然大悟，原來客戶對房屋座向的要求，源自於對媽媽的愛，而自己也間接幫助客戶圓滿了這份愛。葉俞顯笑說，這個案例對自己來說是個轉捩點，體會到每個人背後都有不同的故事，雖然不知道對方經歷過甚麼，但自己可以運用專業，去幫助到每位客戶，這也正是房仲的工作價值所在。

日前葉俞顯榮獲有房仲業奧斯卡之稱的「金仲獎」不動產經紀人楷模殊榮，也更加體認「先義後利」、「一步一腳印」的踏實滋味。個性謹慎的葉俞顯認為，房仲是個具備專業與同理的工作，一定要比客戶想得更前面，運用專業為客戶著想更多，才能讓服務過程更順利，並真正做到以人為本、先義後利。

房仲業者 買房 信義房屋

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