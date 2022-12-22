嘖嘖子公司「嘖創」與日本CAMPFIRE簽訂合作

台灣最大群眾集資平台「嘖嘖 zeczec」旗下子公司「嘖創創新」(下稱嘖創)宣布日前已和日本最大規模的群眾集資平台CAMPFIRE簽訂合約，2023 年將雙向輸入至少30件創意案件及產品。此次結盟將為國內群眾集資市場接軌日本，讓台灣個人創作者和企業品牌，更容易 透過群眾集資挑戰海外市場，被世界看見。

嘖創負責人林能為表示:「日本和台灣在各個領域，包括飲食、文化、產品等，在彼此的市場上都有很大的機會。透過與CAMPFIRE的合作，希望創造一個環境，讓日本和台灣的創意 得以在亞洲廣泛擴散。」

林能為進一步說明，此次合作將借鏡CAMPFIRE在日本的經驗，通過跨境市場的拓展 ，努力開發更多商業機會，必定為台灣團隊提供更多的助力，支持他們進軍日本及其他海外市 場。嘖創與 CAMPFIRE 將一同透過群眾集資的形式，為更多的企業創造價值。

對於此次合作，CAMPFIRE共同執行長中島真(Makoto Nakashima)表示，很高興能與 嘖嘖zeczec旗下子公司「嘖創創新」合作推廣群眾集資，更強調:「台灣與日本友誼源遠流長， 在飲食文化、娛樂、教育、旅遊等各個領域，相互了解甚深。通過群眾集資，力求拉近兩國之間 的距離，形成一個友善的跨境市場。」

CAMPFIRE是日本最大規模的群眾集資平台，自 2011 年創立以來，已啟動超過7萬個案件，擁有超過850萬用戶，累積集資金額超過 650 億日圓。此次與台灣「嘖嘖 zeczec」子 公司「嘖創創新」合作，有望為雙方打開更大的商業市場。

「嘖創」是台灣最大群眾集資嘖嘖 zeczec成立的群眾集資服務公司，以「讓美好的事物 發生」作為理念，利用平台上積累的數據和知識，為台灣到海外的個人創作者和企業品牌提供顧問服務。群眾集資各個階段的進展，從早期產品開發至海外銷售通路等，都可給予專業支持。