正隆將投資30億元 增設后里廠120噸生質能鍋爐

正隆（1904）董事會今（22）日通過增設后里廠120噸生質能鍋爐，將投資30億元，資金來源為自有資金及銀行借款。正隆表示，后里廠是正隆在台最大的造紙生產基地，此次投入30億元亦是近年在台布局替代能源的最高投資金額，相關設備預計2026年完工，內部預估投入10年可回收。

正隆因應台中推動無煤城市，配合政府政策達到減碳目標，后里廠啟動生質熱電系統投資案。正隆表示，后里廠120噸生質能鍋爐主要用來取代目前30噸和65噸的煤炭鍋爐，預估一年可減少排放8萬噸的二氧化碳。

正隆聚焦「循環經濟、低碳綠能、智慧創新」三大主軸，發展綠色營運，近年擴大實現再生應用於風電、光電、沼氣、生質能發電等綠能技術投資。正隆表示，今年已完成大園造紙廠的沼氣發電，另外，竹北廠設置的全台最大高效能生質熱電系統也正在趕工中，預計最快年底前啟用，未來每年將擴大應用14,000公噸SRF，以低碳循環燃料年產電1.267億度，相當35,200戶家庭用電。

正隆積極由傳統製紙走向低碳製造，成功將傳統工廠結合智能產銷與數位管理，改造為更環保的智慧再生工廠。正隆今年7月剛與11家金融機構完成5年期90億元ESG聯貸案簽約，主要用途除了借新還舊之外，即是擴大投資綠能設備。正隆表示，未來將持續布局海內外循環製造綠色據點，透過積極減排實踐能源轉型邁向碳中和。