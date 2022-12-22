預售轉售量年激增逾4成 2023房市反轉漲越多就跌越多

立法院昨初審通過平均地權條例部分條文修正草案，其中業界最關注的「預售屋禁止換約」若正式上路，估計一些賣壓沈重的區域，將湧現恐慌性殺盤。永慶房產集團今天也發布房市報告，指今年12月全台預售屋轉售量較去年同期大增4成，預期2023年房市呈「價跌量縮」，而先前漲越多的區域，價格修正就越大；但明年量縮價跌主因為經濟景氣，並非打炒房政策，因政策正式上路後，預售屋就無法轉售，反而閉鎖起來，沒有多殺多的情形。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，觀察七大都會區近二年第四季房價變化，均呈現上漲趨勢，除雙北市漲幅不到5%外，桃園以南五大都會區年漲幅均超過5%，其中，新竹、高雄年度漲幅逾一成，顯見近一年國內房價漲勢仍明顯。若再進一步與疫情前、未實施貨幣寬鬆前的2019年同期相比，葉凌棋補充，七大都會區近四年房價漲勢驚人，除了雙北漲幅約二成外，桃園以南五大都會區漲幅均超過四成，新竹漲勢最為凌厲，達64.6%。

不過，葉凌棋強調，值得注意的是，七大都會區房價已有鬆動跡象，2022年第四季房價與第三季相比，除了新竹仍有1%以上漲幅外，新北、桃園房價微漲0.3%與0.8%，其餘四都房價微跌，顯示房價由漲轉跌，房市已出現反轉向下訊號。

葉凌棋說，全台2023-2025年預售屋預計完工戶數將逾15萬戶，屆時恐將出現大量賣壓湧現；在未來市場供給量大增，加上政府打炒房下，全台預售屋轉售量也出現暴增現象，觀察今年12月全台預售轉售量較去年同期大增41%，整體預售轉售量暴增6500件左右，顯示「平均地權條例」修法，確實讓不少投機客擔心修法通過後轉售困難，而陸續選擇退場，大量預售屋建物拋到市場上求售，讓預售屋出現大量下車潮。

若再細看七大都會區預售轉售量變化，桃園較去年暴增77.4%，台南年增逾五成，台北、台中、高雄也都有四成以上的年增幅。

而整體預售屋的轉售占比，則以新竹縣市最多達26%，次高為台中的16%，台北、新北、桃園並不多，僅6%到4%。台南與高雄約10%。由此可看出哪裡的投資客比重較高。

葉凌棋說，2023年在經濟前景不明朗、房市政策、市場超額供給與總統大選四大變數影響下，房市表現不樂觀，預期2023房市呈「價跌量縮」格局，全年交易量估28.0-29.3萬棟之間，較2022年減少8%至11%。基本上，漲越多的區域，修正就越大。