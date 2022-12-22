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Global Mall年節送禮預購熱 業績看年增三成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Global Mall環球Online以「鴻兔大展．團圓滿堂」為主軸，精選300款年菜、禮盒優惠7折起。圖/Global Mall提供
Global Mall環球Online以「鴻兔大展．團圓滿堂」為主軸，精選300款年菜、禮盒優惠7折起。圖/Global Mall提供

倒數一個月就是農曆春節，隨著疫情趨緩、邊境解封影響，加上今年春節有10天年假，大幅提升了親友間的團聚拜年頻率、企業送禮需求。Global Mall環球Online今年春節送禮以「鴻兔大展．團圓滿堂」為主軸，涵蓋近300款年菜、禮盒，品項擴增超過兩成，其中年菜組合因應闔家團聚主打「團圓大份量組合」、「海陸雙饗澎湃鍋物」及「健康蔬食風潮」，價格帶落在1,000~5,000元，預計今年春節送禮業績成長三成。

2023年農曆春節提早至1月下旬展開，自Global Mall環球Online春節送禮預購開跑以來，買氣提前引爆，尤其因應親友間團聚或企業送禮需求，今年以適合大家庭享用的6-8人大份量年菜、大單採購年節禮盒為趨勢，帶動客單價提高兩成，而禮盒銷量也因企業大單訂購，單筆最高達近百盒，銷量呈倍數成長。

春節假期長達10天，加上疫後社交活動回歸，看好全家聚餐需求，Global Mall環球Online除了囊括經典必吃年節料理之外，並推出異國美饌泰式、日式等多元選擇。

Global Mall環球Online推蘇杭「八人團圓餐」推薦價5,000元，主打江浙菜、上海點心，從冷盤到鮮蝦粉絲煲、東坡肉、蟹黃豆腐、老鹹菜蒸鮮鱸、砂鍋醃篤鮮、豆沙鍋餅等10道經典菜色；時時香則推有「食尚小家庭6人餐」推薦價4,088元，適合三代同堂享用，此外，還有朱記餡餅粥、大河屋，以及受到名廚加持的阿基師-基食堂年菜組合等，年節必吃的佛跳牆、蹄膀、鮮蝦粉絲煲、櫻花蝦油飯一應俱全。

春節吃鍋享圍爐儀式感 大推台味排隊名店、星級飯店風味、海陸雙饗鍋、日本A5和牛隨時開鍋

團聚年菜不再侷限傳統桌菜，看準台灣人愛吃鍋，Global Mall環球Online一次集結超過十款澎湃鍋物，從台味排隊名店、星級飯店微奢華風味、海陸雙饗鍋到日本A5和牛組合通通備齊，滿足圍爐、進補兩大需求。

此外，隨著健康意識抬頭，蔬食風潮也成為年菜另一趨勢，因應消費者用餐需求，Global Mall環球Online集結知名蔬食餐廳推出多款年菜組合，其中包括受歡迎的明德素食園推「幸福年菜10入組」原價6,520元、優惠價6,320元，另外還有主打健康蔬食的綠原品推「吉祥如意蔬素食5件組」原價4,200元、優惠價2,690元，以及熱浪島南洋蔬食「玉兔呈祥年菜套組」原價3,880元、優惠價2,580元，有別於傳統年菜，以獨特南洋風味將蔬菜搭配素食魚翅等食材熬煮的佛跳牆、七葉蘭燉煮雙菇等，吃素也能享有儀式感。

年菜 春節

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