「4117中央公園馬拉松」龍蝦、干貝頂級補給全上桌

由中部連鎖健身俱樂部品牌「優漾複合運動會館」主辦、豪宅品牌建商「雙橡園開發」冠名贊助的「4117中央公園馬拉松」，將於明年4月23在台中中央公園特區盛大登場，今(22)日宣布啟動報名。

活動現場邀請國內全馬及半馬紀錄保持人許績勝、蔣介文二人擔任代言，以「ALL YOUNG TOGETHER」為口號，號召大家一起健康運動，賽事多項亮點包含百萬獎金、頂級補給、藝文表演、優生活市集、運動按摩服務等，業者請大家拭目以待。

雙橡園開發以「建築、藝術、優+生活」的經營理念，長期支持在地藝文活動，多年來舉辦了文心森林公園「轉角藝術季」、秋紅谷公園「NTSO星空音樂祭」及「國際泰迪熊展」。

此外，2017年至2018年連續兩年，在圓滿戶外劇場舉辦「十面埋伏」、「悟空」大型舞劇，之後更與灣聲樂團合作，舉辦共六場音樂會，多項大型藝文展演均迴響熱烈，也體現其推動在地藝術展演及優生活理念不遺餘力。

為了讓更多人體驗不同的優生活模式，雙橡園開發以座落在中央公園特區基地面積4,117坪的數字為發想，攜手優漾複合運動會館舉辦適合全家一起運動的路跑活動，落實健康價值並推廣運動。

除了個人賽外，更首創ALL YOUNG半馬團隊邀請賽，廣邀各界對於身體健康與優生活議題具高影響力、高傳播力人士，以VIP身分組隊參加，攜手爭取高額12萬元的團隊冠軍獎金。

本場賽事的初衷，是要在「國際級的中央公園」打造國際級的賽事。台灣大腳丫長跑協會總幹事楊基旺表示，雖然台中市區近年來已經沒有全馬賽事，但國際級的賽事一定要有全馬組，目前賽道已在積極申請認證中。

此次更動員協會所有成員，以最高的標準全力投入賽務執行，絕對要讓跑者專注創造佳績的同時，也能安全無虞的欣賞沿途風景。

除了賽道精心設計，各競賽項目獎金、補給、報到與完賽禮也都是最高規格。全程馬拉松組(42.195K)冠軍獎金高達11萬元，半程馬拉松組(21K)與公園巡禮組(11.7K)冠軍也分別有4萬元與7,000元的高額獎金。

而現今路跑早已成為全齡運動，主辦單位規劃了4K巡禮組，鼓勵全家出動，可以推著嬰兒車，牽著寵物共襄盛舉，更特別增設70歲以上樂齡組以資鼓勵。

另有熱情單位贊助提供龍蝦、干貝、肋排、骰子牛等頂級補給，還有日本運動品牌Mizuno紀念跑衣、浴巾、毛巾等完賽禮，獎牌設計更師法許多國外賽事，無論在活動的前中後，頂尖跑者或是一般民眾，相信都能享受到一場最難忘的運動嘉年華會。