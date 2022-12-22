打炒房修法干擾 今年北台灣新屋買氣大減逾45%

北台灣完銷建案數大幅下滑。據住展雜誌統計，截至今年12月16日止，北台灣完銷建案（2022年公開且完銷的建案）共計150個，較2021年（279個），大減逾45%。

分區來看，新竹地區完銷建案47個為最多，其次是桃園市39個，宜蘭地區則以25個位居第三，相較之下，北北基生活圈完銷案數量偏少，台北市19個、新北市18個、基隆市2個。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年北台灣銷售表現相對穩定的個案，可分為兩種類型，一是規劃低總價產品的建案，相對低入手門檻能同時吸引到置產、投資和自住買盤，二是品牌建商的推案，剛開案時有粉絲客支持聲勢，後續則持續吸引自住客上門。由於目前市場以個案表現為主，合理規劃建案總價帶及經營品牌形象，為縮短消費者猶豫期、加快建案銷售速度的有效策略。

以竹科人為主力買盤的新竹地區，市場需求仍穩定，今年完銷建案數為北台灣最多，不少業者看好當地房市發展，陸續推案。在新竹市，東區、北區、香山區各有6個建案完銷。新竹縣竹北市、湖口鄉亦不遑多讓，各有9個建案順利完銷，其餘地區如竹東鎮、芎林鄉等地建案，也吸收市區外溢買盤賣完結案。

至於歷年推案量龐大的桃園市，儘管各主要重劃區因同質性產品選擇多，市場競爭激烈，今年仍有39個建案成功突圍，在進場一年內完銷。而桃園市內完銷建案數排第一的行政區，依然是觀音區，全年高達13個建案賣完結案，占全市完銷建案數三分之一。